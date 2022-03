La folle teoria dietro Grease: la protagonista in realtà è morta?

Grease è il musical con John Travolta che andrà in onda questa sera alle 21.18 su Italia 1. Si tratta di una pellicola che è diventata una pietra miliare nell'industria cinematografica, che dietro le brillanti quinte nasconde non solo storie di tossicodipendenza, ma anche teorie macabre e assurde.

Grease, la trama

Sandy (Olivia Newton-John) è una ragazza australiana che, a causa del lavoro dei suoi genitori, è costretta a rimanere negli Stati Uniti. La cosa, tuttavia, non la disturba affatto: rimanere in America significa poter rincontrare Danny (John Travolta), un ragazzo conosciuto in spiaggia, durante l'estate, con il quale aveva iniziato una bella e romantica storia d'amore. Quello che Sandy ancora non sa è che Danny è il leader dei T-Birds, una piccola gang scolastica, che lo venera come un leader e simbolo di un certo tipo di mascolinità che non si piega alle melensaggini delle storie d'amore.

Così, quando Sandy e Danny si incontrano di nuovo, il ragazzo è costretto a mostrarsi freddo e antipatico per non correre il rischio di perdere la propria reputazione, sebbene provi anche lui qualcosa per la ragazza. Con il cuore spezzato e delusa dall'atteggiamento di Danny, Sandy fa amicizia con le ragazze più in vista della scuola, le Pink Ladies, capitanate dalla prorompente Rizzo (Stockard Channing) che, nel frattempo, ha iniziato una storia con Kenickie (Jeff Conaway), il migliore amico di Danny.

La folle teoria dietro il film

Grease è un musical allegro, dai calori e dalle canzoni piene di ottimismo, che racconta la storia d'amore tra due liceali che non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Ma dietro il luccichio della trama si nasconde una teoria molto più cupa e macabra, che comporterebbe la morte della protagonista interpretata da Olivia Newton-John. Secondo questa teoria, Sandy muore all'inizio del film e tutta la trama non è altro che una fantasia partorita dalla mente traumatizzata di Danny, che non è stata in grado di salvarle la vita.

Come riporta il sito Screenrant, la teoria nasce da una frase di Summer Night, il primo numero musicale di Grease, in cui Danny e Sandy raccontano le loro due differenti versioni del loro innamoramento. Summer Night è dunque il numero che ha lo scopo di mostrare allo spettatore l'antefatto della vicenda, ossia ciò che è accaduto durante l'estate, portando poi allo sviluppo della trama del film. Durante la canzone, un verso recita: "She swam by me, she got a cramp/He ran by me, got my suit damp/I saved her life, she nearly drowned/ He showed off, splashing around." In questo passo del brano sia Danny che Sandy raccontano che la ragazza ha avuto un crampo mentre nuotava e in entrambe le versioni Danny arriva in tempo per salvarla da un annegamento quasi certo. Secondo la teoria della morte di Sandy, il salvataggio non è mai davvero avvenuto: Sandy ha solo immaginato di vedere Danny arrivare a tirarla fuori dall'acqua e/o Danny si è autoconvinto di essere riuscito a salvare la ragazza dalla morte.