Dal trucco ai Chinonso: le curiosità che (forse) non conoscete sul Grinch

Il Grinch è il film di Ron Howard che va in onda questa sera alle 21.24 su Italia 1. Si tratta di un vero e proprio classico di Natale, una di quelle pellicole imprescindibili nei palinsesti del mese di decembre. Tratto dal racconto omonimo del Dr. Seuss uscito nel 1957, Il Grinch ha vinto anche un Oscar al Miglior Trucco grazie al make up che il protagonista Jim Carrey doveva indossare ogni giorno per trasformarsi nella creatura verde "allergica" al Natale.

Il Grinch, la trama

Nel paese di Chinonsò i preparativi per il Natale sono in pieno fermento: le festività natalizie sono un vero e proprio appuntamento fisso per gli abitanti del paese e ogni anno si cerca di superare il livello dell'anno precedente. Ma, a Chinonsò, c'è qualcuno che il Natale non lo può proprio tollerare: il Grinch (Jim Carrey), una creatura verde che ha la reputazione di essere un uomo crudele, incapace di amare, che vive in cima al Monte Briciolaio con l'unica compagnia del suo cane Max. La vita del Grinch, però, cambia quando un giorno, mentre sta architettando uno dei suoi dispetti, salva la vita alla piccola Cindy Chi Lou (Taylor Momsen). La bambina, dunque, capisce che il Grinch non è davvero così cattivo come tutti pensano ed è determinata a dimostrare che anche il "mostro verde" è in realtà una persona che ha solo bisogno di essere amato. Intanto il Grinch, per cercare di salvare la sua reputazione, organizza un colpo molto ambizioso: rubare il Natale e portare così scompiglio in paese. Ma la costanza e la testardaggine della bambina che lo vuole "salvare" rischieranno di mandare all'aria i piani del Grinch.

Il Grinch, tutte le curiosità sul film

Quando Jim Carrey prese in giro Ron Howard

La scena in cui il Grinch sta dirigendo il suo cane, prima di rubare il Natale, è stata realizzata da Jim Carrey con l'intento di prendersi bonariamente gioco di Ron Howard. Nella scena, infatti, l'attore imita lo stile di regia di Howard, compresi i movimenti e le battute usate durante la lavorazione de Il Grinch. Ron Howard trovò la sua parodia così divertente da decidere di lasciarla nel montaggio finale del film.

Il trucco di Jim Carrey

Jim Carrey ha passato 92 giorni nelle vesti del Grinch. Il make-up richiedeva una routine di due ore per applicarlo al mattino e un'ora, alla sera, per rimuoverlo. Secondo il sito dell'Internet Movie Data Base, nonostante l'attore avesse sviluppato una sorta di accettazione zen alle fasi di trucco, Jim Carrey odiava il suo costume di lattice, al punto da suggerirlo come strumento di tortura.

La location del film

Il paese dei Chinonsò è stato costruito quasi interamente in uno spazio degli Universal Studios, proprio alle spalle del Bates Motel diventato famoso grazie a Psyco. Durante una pausa dalle riprese del film, Jim Carrey spaventò i turisti impegnati in un tour correndo fuori dall'hotel con un abito da donna, impugnando un coltello. Nessuno lo riconobbe.

Il lavoro di Anthony Hopkins

Nel cast eccezionale che compone Il Grinch c'è anche Anthony Hopkins, recente Premio Oscar per The Father. Lo spettatore, però, non vede mai l'attore in faccia, dal momento che Hopkins venne assunto come voce narrante degli eventi. Hopkins riuscì a registrare tutte le sue frasi e a completare la narrazione in un solo giorno di lavoro.

Il gesto di Ron Howard

Il regista Ron Howard era così riconoscente a Jim Carrey e alla sua pazienza nel "trasformarsi" nel Grinch che, durante le riprese del film, decise di indossare a sua volta il costume in lattice e applicare il make-up, dirigendo poi le scene conciato in quel modo. Dal suo punto di vista si trattava di un modo per mostrare a Carrey quanto tutti fossero grati per il suo sacrificio. Arrivato sul set, però, Jim Carrey si arrabbiò: non riconobbe infatti il regista e pensava che il secondo Grinch sul set fosse una controfigura che non gli somigliava nemmeno un po'.

Le lenti a contatto

Nella pellicola il Grinch ha gli occhi gialli. All'inizio si era pensato di far indossare a Jim Carrey delle lenti a contatto dello stesso colore. Ma per l'attore erano troppo fastidiose e non riusciva a sopportarle. Alcune riprese dei suoi occhi vennero allora modificate durante la post-produzione.

L'accento del Grinch

Durante tutto il film Jim Carrey - nella versione originale - parla con un marcato accento. Secondo quanto scrive IMDB questo accento è basato su quello di Sean Connery, scelto personalmente dallo stesso Carrey.

La scelta del protagonista

Sebbene oggi sia impensabile immaginare un Grinch diverso da quello interpretato da Jim Carrey, l'attore di Una settimana da Dio non fu l'unico ad essere preso in considerazione. Per il ruolo di protagonista vennero suggeriti anche Jack Nicholson, Dustin Hoffman e Robin Williams. A scegliere Jim Carrey fu Audrey Geisel, la vedova del Dr. Seuss, che controllava i diritti delle opere del marito.

Il record del film

Il Grinch è stato il più grande incasso di un film di Natale dopo Mamma ho perso l'aereo, un altro classico del periodo, che uscì nel 1990, dieci anni prima del film di Ron Howard.

Il Grinch e il Natale

Nella trasposizione originale de Il Grinch - a cui il film di Ron Howard si ispira - il protagonista odia il Natale essenzialmente a causa dei rumori fastidiosi e dell'avidità. Nel film del 2000, invece, viene costruita una storia più toccante ed emotiva per spiegare l'odio che il Grinch nutre nei confronti delle festività natalizie.