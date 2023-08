"La guerra dei mondi", tutte le curiosità sul film con Tom Cruise

La guerra dei mondi è il film diretto da Steven Spielberg che va in onda questa sera alle 21.04 sul canale 20 Mediaset.

La guerra dei mondi, la trama

Ray Ferrier (Tom Cruise) è un uomo che lavora come operaio, che ha visto naufragare il suo matrimonio con Mary Ann (Miranda Otto). Il disfacimento della sua famiglia ha portato Ray a vedere i suoi film, Rachel (Dakota Fanning) e Robbie (Justin Chatwin) una volta al mese durante i week-end. Proprio quando arriva finalmente l'atteso fine settimana, però, qualcosa di incredibile accade. Nel cielo c'è una nube e l'orizzonte è squarciato da saette che hanno il potere di silenziare qualsiasi apparecchiatura. Dopo aver assistito a una strage compiuta da quella che non può essere altro che una macchina aliena, Ray decide di prendere i suoi figli e mettersi alla fuga. Scoprirà ben presto che il mondo per come lo conosceva non esiste più o, comunque, è sul punto di collassare. Inizia così una vera e propria guerra per la sopravvivenza: Ray dovrà proteggere non solo se stesso, ma anche i figli. Finché Robbie non prende una decisione che cambia tutto.

Tutte le curiosità sul film con Tom Cruise

La decisione di Steven Spielberg

Come si legge su Coming Soon, il regista Steven Spielberg decise di mantenere segreti molti aspetti del suo film durante la produzione. Fino alla fine il regista e la sua squadra mantennero il massimo riserbo sia sull'aspetto che avrebbero avuto gli alieni, sia sugli attori che erano stati scelti per apparire nel lungometraggio e quali esperti del settore fossero stati scelti per affiancare il regista di E.T.

Una fonte letteraria

La guerra dei mondi è liberamente ispirato all'omonimo romanzo che porta la firma di H.G. Wells, grande autore di fantascienza, che venne dato alle stampe per la prima volta nel 1897.

Veri militari in scena

Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base furono dei veri soldati della Guardia Nazionale a guidare i veicoli che si vedono durante la scena in cui il protagonista si imbatte in alcuni convogli militari.

Lo scherzo ai danni di Tom Cruise

Durante la lavorazione del film Steven Spielberg decise di "alleggerire" l'atmosfera facendo uno scherzo a Tom Cruise, impegnato a girare una scena subacquea insieme all'allora giovanissima Dakota Fanning. Durante la scena, infatti, Spielberg decise di far suonare la musica iconica de Lo Squalo.

La guerra dei mondi di Orson Welles

Più ancora del film di Spielberg o del libro di H.G. Wells, La guerra dei mondi è famoso per lo spettacolo radiofonico fatto da Orson Welles il 30 ottobre 1938. Alle otto di sera, infatti, Orson Welles cominciò a parlare di un'invasione aliena in diretta che fece nascere il panico in tutti gli Stati Uniti. Sebbene alcune di queste testimonianze non siano state confermate, leggenda vuole che molte persone cercarono di mettersi in autostrada per sfuggire agli alieni, altri invece intasarono le linee della polizia per chiedere strumenti e armi per combattere e resistere. Con la sua trasmissione radiofonica tanto realistica, Orson Welles riuscì a creare qualcosa di reale per molti ascoltatori. Steven Spielberg è uno dei pochi a possedere lo script originale di quella trasmissione.

Miranda Otto

Su IMDB si legge di come all'inizio l'attrice Miranda Otto fu in qualche modo costretta a rifiutare l'offerta di Spielberg di apparire ne La guerra dei mondi. Il rifiuto era dovuto al fatto che, all'epoca, l'attrice era incinta. Steven Spielberg, però, la voleva così tanto nei panni dell'ex di Tom Cruise da cambiare la sceneggiatura e far sì che il suo personaggio risultasse, di fatto, in dolce attesa.

I riconoscimenti a La guerra dei mondi

La guerra dei mondi ottenne tre candidature ai Premi Oscar del 2006, tra cui quello al Miglior Sonoro, al Migior Montaggio Sonoro e ai Migliori Effetti Speciali