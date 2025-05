Hamburger Day: 12 fast food citati nei film in cui mangiarlo (3 sono anche in Italia)

Una scena del film "Pulp Fiction"

Oggi, 28 maggio, è la Giornata Mondiale dell'Hamburger (World Hamburger Day). In questo giorno, si festeggia uno dei piatti più amati e riconosciuti al mondo, un simbolo della cucina americana e un'icona della cultura pop.



Perché la Giornata Mondiale dell'Hamburger?

L'hamburger, con la sua origine tedesca (il "Hamburg steak"), ha subito una trasformazione in America, diventando il panino che conosciamo oggi. La Giornata Mondiale dell'Hamburger è un'occasione per celebrare questo piatto versatile e apprezzato in tutto il mondo.



In Italia

Anche in Italia, la Giornata Mondiale dell'Hamburger è un evento culinario apprezzato, con molti ristoranti che offrono offerte speciali e menù tematici. È un'occasione per assaporare diverse varianti dell'hamburger, dalla carne al pesce, dalle fusion ai plant-based.

Amato anche grazie al cinema

Ad incrementare la sua diffusione in tutto il mondo anche il cinema, che ha fatto di questo semplice panino con la carne un suo must. Scene epiche o semplici apparizioni hanno diffuso la cultura dei fast food, soprattutto quelli americani, in cui protagonisti ordinano hamburger dai vari fast food con disinvoltura, consumandoli in auto, nei diner di provincia o durante pause tra un'azione e l'altra. Da Pulp Fiction a The Founder, passando per le commedie romantiche e i road movie, l’hamburger è diventato un simbolo di uno stile di vita informale, veloce e profondamente legato all'immaginario collettivo

I 12 fast food tra veri e fittizi

McDonald's

McDonald's è senza dubbio il fast food più citato e riconoscibile nella storia del cinema e della televisione. È apparso o è stato menzionato in numerosi film, spesso come simbolo della cultura americana, della globalizzazione o della vita quotidiana. "The Founder" (2016) che racconta la storia dell'azienda, e in altri come "Il Principe cerca moglie" (1988), "Fast and Furious", (2001) "Space Jam" (1996) e "The Devil is a part-time" (2013). Richie Rich (1994) Il bambino più ricco del mondo ha un McDonald’s personale nella sua casa, completo di staff e menu. La catena è stata anche protagonista di "Super Size Me" (2004), un documentario che esamina gli effetti di una dieta a base di McDonald's.

Burger King

"Men in Black" II (2002) Will Smith entra in un Burger King in una scena iniziale del film. "Iron Man" (2008): Tony Stark mangia un Whopper subito dopo essere stato liberato dalla prigionia, in una scena memorabile. "Back to the Future II" (1989): appare un Burger King nella Hill Valley del 1985. "Pulp Fiction" (1994) In una delle scene più famose, Vincent Vega (John Travolta) spiega a Jules (Samuel L. Jackson) come in Europa un Whopper di Burger King si chiami "Le Big Mac" — un gioco sulle differenze culturali tra catene di fast food. "Good Burger" (1997) Anche se il film è incentrato su un fast food fittizio chiamato Good Burger, ci sono riferimenti scherzosi alle grandi catene come Burger King come concorrenti. "The Simpsons" In molti episodi, Burger King viene parodiato o citato come simbolo dei fast food americani, spesso con gag sul “Re” e sul marketing. "Wayne’s World" (1992) Ci sono riferimenti ironici ai fast food, compreso Burger King, durante le conversazioni dei protagonisti.

White Castle

"Harold & Kumar Go to White Castle" (2004) Il film intero ruota attorno al desiderio di mangiare gli hamburger di White Castle.

In-N-Out Burger

"Il grande Lebowski" (1998) Citato brevemente durante una conversazione. "Swingers" (1996): il personaggio di Jon Favreau prende un hamburger da In-N-Out.

Wendy’s

"The Blind Side" (2009) Basato su una storia vera, c’è una scena in cui Michael Oher ordina da Wendy’s. Il marchio è visibile e parte della narrazione quotidiana del personaggio. "First Sunday" (2008) In una scena, i protagonisti Craig (Ice Cube) e Day-Day (Tracy Morgan) mangiano a Wendy’s e discutono animatamente. "The Internship" (2013) Con Vince Vaughn e Owen Wilson. Wendy’s viene citato in una battuta su lavori precedenti, in tono ironico, durante i colloqui per uno stage a Google. Presente anche nella serie "Breaking Bad". Jesse Pinkman mangia da Wendy’s in alcune scene; inoltre, una delle sue amiche tossicodipendenti lavora nel fast food.

Mickys:

In "Fast Food Nation" (2006) è presente un fast food che affronta una crisi di comunicazioni a seguito di un caso di carne contaminata.

Taco Bell

"Demolition Man" (1993): nel futuro distopico del film, Taco Bell è diventato l’unico ristorante sopravvissuto alla "guerra dei franchise". "Super Troopers" (2001) I personaggi menzionano Taco Bell in diverse battute, spesso per scherzare sul cibo fast food. "The House Bunny" (2008) Il personaggio principale lavora da Taco Bell in alcune scene, con diverse gag comiche legate al lavoro nel fast food. "Clerks II" (2006)Ci sono riferimenti e battute su Taco Bell durante le conversazioni tra i personaggi.

KFC (Kentucky Fried Chicken)

"The Green Mile" (1999): citato nei dialoghi. Looper (2012): visibile in alcune scene ambientate nel futuro. "The Founder" (2016) Anche se il film è incentrato su McDonald’s, KFC viene menzionato come uno dei grandi concorrenti nel mondo del fast food. "Super Size Me" (2004) Morgan Spurlock menziona varie catene di fast food durante il documentario, inclusa KFC, per parlare della diffusione del junk food negli USA. "Cloudy with a Chance of Meatballs" (2009) Nel film animato appaiono numerose catene di fast food ispirate a quelle reali, tra cui riferimenti a KFC (anche se in forma parodica). "Trainspotting" (1996) C’è una scena in cui uno dei personaggi menziona di voler andare a KFC.

Jack in the Box

"Fight Club" (1999) In una scena, il protagonista (Edward Norton) menziona di aver mangiato da Jack in the Box durante una conversazione casuale. "The Simpsons" (serie TV) Jack in the Box viene spesso citato o parodiato come simbolo dei fast food americani alternativi a McDonald’s. "Grand Theft Auto: San Andreas" (videogioco) Nel gioco, la catena "Cluckin' Bell" è una chiara parodia di Jack in the Box.

I fast food fittizi famosi nei film

Big Kahuna Burger

Appare in più film di Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Reservoir Dogs, From Dusk Till Dawn). È un marchio inventato, ma diventato un simbolo cult.

Los Pollos Hermanos

Originariamente dalla serie Breaking Bad, appare nel film El Camino (2019).

Famosa catena di pollo fritto gestita da Gus Fring (fittizia, ma tanto amata da diventare un marchio quasi reale).

Mooby's

Inventato da Kevin Smith per i suoi film (Dogma, Clerks II, Jay and Silent Bob). Una parodia dei fast food americani, diventata poi un pop-up reale in alcune città.