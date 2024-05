"Ho chiesto a Papa Francesco di recitare in Sister Act 3". La rivelazione di Whoopi Goldberg

Sister Act 3 si farà. L'attesissimo seguito dell'iconico film con Whoopi Goldberg, è già in cantiere anche se la lavorazione va a rilento. Un colpo di scena potrebbe però cambiare le cose, e dare un grosso impulso alla realizzazione.

La rivelazione di Whoopi Goldberg

Negli anni ’90 la pellicola è stata una delle commedie di maggior successo, riuscendo ad incassare più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, tanto da spingere la produzione a realizzare un sequel nel 1993, diventato poi anche un musical di grande successo. Vista la pressione del pubblico affinché la storia della cantante che si ritrova a fingersi una suora dopo essere stata inserita nel programma protezione testimoni, continuasse, nel 2020, dopo quasi trent’anni, la Disney ha annunciato che realizzerà Sister Act 3.

La pellicola che dovrebbe arrivare sugli schermi di tutto il mondo nel 2025, potrebbe, ma in questo caso il condizionale è d'obbligo, avere un'interprete d'eccezione. Oltre alla Goldberg stessa, e molti degli interpreti della prima pellicola del 1992, addirittura Papa Francesco.

La proposta al Santo Padre

A fare la rivelazione la stessa attrice durante il The Tonight Show di Jimmy Fallon, come viene riportato dalla stampa americana. La Goldberg, che nel film è Suor Maria Claretta, sembra abbia approfittato di un'udienza con il pontefice nel 2023 per offrigli un ruolo -sicuramente un Cameo - nella pellicola.

"Il Santo Padre - ha spiegato - è un appassionato di queste prime due pellicole e volevo ringraziarlo ”, ha detto a Fallon dopo che il conduttore le ha mostrato una foto di loro due insieme durante l'udienza. “ Ho provato ad incontrarlo per 10 anni. Ma ogni volta che pensavo fosse quella buona succedeva sempre qualcosa e dovevo cancellare l'incontro. Alla fine però ci sono riuscita ".

La risposta vaticana

Sembra altamente improbabile che il Santo Padre possa accettare una proposta del genere, anche se in sostanza dovrebbe solo interpretare se stesso, ma ancora non è arrivato nessun tipo di riposta dal Vaticano. In ogni caso la certezza è che come ha fatto con le due prime pellicole, sicuramente il Papa vedrà anche la terza.

Magari solo per curiosità o per vederè chi interpreterà la sua parte.