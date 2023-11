House of Gucci, L'ultimo dei templari e Cento Passi: cosa vedere stasera in Tv

Cosa guardare stasera in tv? Con l'offerta dei palinsesti delle piattaforme streaming che si fa sempre più ampia e labirintica può essere d'aiuto avere una piccola guida sui lungometraggi che vengono trasmessi sui principali canali del digitale terrestre, di modo che anche chi non ha nessun abbonamento possa usufruire di buoni prodotti legati al mondo della settima arte.

Quali sono i film da vedere stasera in tv?

L'ultimo dei templari

Primo appuntamento con i film da vedere stasera in tv è quello delle 20.59 sul canale 20 Mediaset, dove viene trasmesso il film L'ultimo dei templari, che vede come protagonista Nicolas Cage, a lungo considerato un meme vivente. La trama è incentrata su due soldati che, dopo essere partiti per difendere la Terrasanta, ora sono costretti a convivere con il senso di colpa di aver ucciso persone innocenti. La loro ultima missione, ora, è quella di trovare e uccidere una potente strega (Claire Foy).

The conjuring - Per ordine del diavolo

Alle 21.20, invece, su Rai 4 viene trasmessa una pellicola che sicuramente farà la gioia degli appassionati del genere horror: The conjuring - Per ordine del diavolo. Uscito nel 2021 rappresenta l'ottavo capitolo di una saga che si ispira a fatti realmente accaduti. In questo film i coniugi Warren, durante un tentativo di esorcismo, non riescono a fermare un demone che, impossessandosi di un innocente, lo conduce a commettere un omicidio. Il processo che ne seguirà sarà il primo, nella storia degli Stati Uniti, a usare la "possessione demoniaca" come linea difensiva. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a interpretare il ruolo dei due protagonisti, mentre il caso a cui si ispira il film risale al 1981.

House of Gucci

Se non siete interessati a nessun titolo disponibile stasera in tv durante il primetime, potrebbe forse far gola qualche titolo che viene trasmesso in seconda serata. Tra questi c'è il film di Ridley Scott dal titolo House of Gucci, che viene trasmesso alle 23.50 su Rai Movie. Si tratta della pellicola che vede come protagonisti Adam Driver e Lady Gaga nei panni di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani: con moltissimi errori, il regista del recente Napoleon punta a portare sul grande schermo l'omicidio di Gucci per mano della donna che aveva sposato.

I cento passi

Si conclude la lista dei titoli consigliati per questa sera con I cento passi, pellicola di Marco Tullio Giordana che va in onda questa sera alle 23.35 su Rai 1. Uscito nel 2000, il film racconta la vera storia di Peppino Impastato, attivista impegnato a salvare la Sicilia dalla presa di Cosa Nostra, e del suo conseguente omicidio. Nel cast del film Luigi Lo Cascio nel ruolo del protagonista.