Hulk, ecco perché il film ha impiegato 12 anni a essere realizzato

Hulk è il film del 2003 diretto da Ang Lee che va in onda questa sera alle 21.04 sul canale 20 Mediaset. Il film è tratto dalla serie di fumetti del 1962 di Stan Lee (che appare anche in veste di produttore) e Jack Kirby. Pochi anni più tardi l' Hulk di Ang Lee subirà un reboot, e il mostro verde verrà interpretato da Edward Norton, prima dell'arrivo di Mark Ruffalo che è ormai l'Hulk "ufficiale" all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Hulk, la trama

Nel 1966 lo scienziato Dave Banner (Nick Nolte) sta lavorando a una ricerca volta a rendere il corpo umano più resistente alle malattie, diventando quasi invincibile. Dopo aver testato i suoi risultati su alcune cavie di laboratorio, Dave vorrebbe passare alla sperimentazione umana, ma il generale Thunderbolt Ross (Sam Elliott) lo ferma, sospettando che le intenzioni di Dave non siano così umanitarie come vorrebbe far credere. A questo punto lo scienziato decide di trasformarsi in cavia e altera il proprio DNA, per dimostrare la sensatezze delle sue teorie scientifiche. Poco dopo questo suo esperimento sua moglie rimane incinta e dà alla luce un figlio, Bruce, che sin da subito dimostra di non saper gestire la rabbia. Il bambino viene dato in adozione e i suoi genitori fatti credere morti. Diventato ormai adulto, Bruce (Eric Bana) ha seguito le orme paterne ed è diventato uno scienziato che lavora in ambito governativo insieme all'ex fidanzata Betty (Jennifer Connelly). Proprio mentre è al lavoro, Bruce cade vittima di un incidente in cui viene investito da una quantità massiccia di raggi gamma. L'uomo, però, non muore: tuttavia, dopo l'incidente quasi fatale, comincia a sentire una presenza dentro di sé, una presenza che sembra fare a pugni per venire a galla.

La realizzazione del film

Nonostante l'Hulk del 2003 sia un film che i fan hanno ormai dimenticato, divorati dalle dosi massicce di prodotti Marvel che arrivano al cinema o sulle piattaforme streaming, Ang Lee ha davvero penato per far sì che questo progetto vedesse la luce e diventasse un film da grande schermo. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, la pellicola è rimasta in fase di pre-produzione per almeno dodici anni prima di riuscire ad ottenere la luce verde a procedere. Questa lunga attesa è dovuta in maggior parte al bisogno che la tecnologia e la computer grafica raggiungessero livelli qualitativi abbastanza alti per sposarsi alla perfezione con la resa tecnica della storia. In effetti, il film di Ang Lee fa un largo uso della CGI e affrontare un tale progetto senza effetti speciali d'alto livello avrebbe potuto minare il risultato visivo dell'intera operazione. Oltretutto la pellicola mantiene solo una minima parte degli effetti speciali che erano stati pensati all'inizio, perché realizzarle tutte sarebbe stato troppo costoso. Con il senno del poi, visto che il film è stato un flop, la scelta di risparmiare si è mostratra saggia, dal momento che difficilmente gli incassi avrebbero ripagato lo sforzo economico.