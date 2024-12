I 5 classici di Natale che dobbiamo rivedere ogni anno

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Natale è senza dubbio la festività che è stata più capace di ispirare il cinema. Il mondo della settima arte, infatti, pullula di film ambientati durante le festività natalizie: da quelli più recenti e spesso deludenti, a quelli che invece sono riusciti a diventare dei veri classici del cinema e che vengono rivisti ogni anno da un pubblico di fedelissimi. Ecco allora quali sono, secondo noi, i cinque classici di Natale che meritano di essere rivisti (anche) quest'anno.

Mamma ho perso l'aereo

Il film di Chris Columbus è davvero uno di quelli che - per usare un modo di dire trito e ritrito - non ha bisogno di grandi presentazioni. Mamma ho perso l'aereo è diventanto in brevissimo tempo un classico di Natale così radicato nel nostro immaginario da essere fonte di ispirazione anche per altri film, come Una notte violenta e silenziosa. Per i pochi che ancora non lo conoscessero, il film racconta la storia del piccolo Kevin (Macaulay Culkin), un bambino di otto anni che viene "dimenticato" a casa dalla famiglia in partenza per Parigi, durante le vacanze di Natale. Suo malgrado, il bambino si troverà a dover difendere la sua casa dall'assalto di due ladri di appartamento (Joe Pesci e Daniel Stern).

La vita è meravigliosa

Quando si parla di classici di Natale non si può non citare La vita è meravigliosa, il classico diretto da Frank Capra che è stato capace anche di ispirare la canzone Meraviglioso. La storia è quella di George Bailey (James Stewart), un uomo estremamente buono e sempre pronto ad aiutare il prossimo, che è stato costretto ad abbandonare i suoi sogni da esploratore per ereditare l'azienda di famiglia. Tuttavia, quando l'avidità di un uomo e la sua crudeltà rischiano di distruggere tutto quello che ha costruito, George si lascia prendere dal disincanto, al punto di sperare di non essere mai nato. Sarà l'angelo Clarence a ricordargli che, dopotutto, la vita può essere davvero meravigliosa.

Una poltrona per due

Classico film trasmesso in prima serata la notte della Vigilia, Una poltrona per due è un film che non può non essere visto durante le Feste, anche se recentemente è stato preso d'assalto dai paladini del politicamente corretto, che vorrebbero invece cancellarlo perché figlio di un'altra epoca, in cui c'era una sensibilità diversa rispetto a determinati temi. Interpretato da Eddie Murphy e Dan Aykroyd, il film racconta la storia di uno scambio. Due ricchi signori newyorkesi, per pura noia, decidono di trasformare un agente di borsa in un senzatetto e un senzatetto in un ricco signore dell'Upper East Side. Quando i due malcapitati si rendono conto di essere vittima di una scommessa e nulla più decidono di vendicarsi. Nel cast del film c'è anche Jamie Lee Curtis.

Love actually - L'amore davvero

Diventato un "nuovo classico", al pari di film come L'amore non va in vacanza, Love Actually - L'amore davvero è un film corale che vuole dimostrare che la felicità e il Natale hanno tanti volti diversi e che esistono tanti modi per festeggiare il periodo più magico di Natale. Dallo scrittore che scopre di essere tradito (Colin Firth) al Primo Ministro inglese che si innamora della sua segretaria (Hugh Grant), dal padre vedovo che cerca di rimettersi in carreggiata (Liam Neeson), alla madre di famiglia (Emma Thompson), alle prese con un marito che non sembra più interessato a lei (Alan Rickman). Commedia romantica che fa riflettere anche sul Natale inteso come festa per la famiglia, Love Actually - L'amore davvero deve essere davvero visto almeno una volta l'anno.

S.O.S. Fantasmi

Se c'è una storia che fa pensare subito al Natale non appena la si sente nominare, quella è Canto di Natale, il capolavoro di Charles Dickens. L'opera è stata così amata ed è diventata così diffusa da portare a numerose trasposizioni cinematografiche, tra cui la versione animata con Jim Carrey nei panni di Scrooge. Tra i classici che si sono fatti ispirare dall'opera letteraria c'è anche S.O.

