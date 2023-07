I 5 film da vedere per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Punto di riferimento dell’equilibrio familiare, in particolare nei momenti di maggiore difficoltà, i nonni rappresentano un elemento fondamentale nella vita di figli e nipoti. Un dono che Dio dà ai bambini, qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore. Una figura centrale per tutti noi, tanto da spingere Papa Francesco a istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani.

La celebrazione della Chiesa cattolica ricorre ogni quarta domenica di luglio, in prossimità della memoria liturgica dei Santi Gioacchino ed Anna, considerati un po’ i “nonni” di Gesù. Si tratta di una ricorrenza piuttosto giovane, considerando che quella in programma oggi è la terza Giornata mondiale. Celebriamo dunque questa edizione con 5 film da vedere insieme ai vostri cari, a partire proprio dai nonni!

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971)

“Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” di Mel Stuart è la classica commedia musicale per grandi e piccini, incentrata sui rapporti familiari. Ben quattro i nonni protagonisti della pellicola, a partire da nonno Joe che donerà i suoi risparmi al nipote per permettergli di inseguire il sogno di vincere il biglietto d’oro e visitare la famosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, interpretato dall’indimenticabile Gene Wilder.

Il piccolo lord (1980)

Adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett nonchè classico di Natale in tutto il mondo, “Il piccolo Lord” di Jack Gold racconta la nascita di uno straordinario rapporto tra nonno e nipote. Il burbero conte Dorincourt, infatti, riscopre il valore della famiglia e dei legami affettivi grazie al piccolo Cedric, unico erede della sua nobile famiglia inglese.

Little Miss Sunshine (2006)

Come non citare nonno Edwin di “Little Miss Sunshine” diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris. Cacciato dalla casa di riposo e dipendente dalla droga, l’anziano è l’unico ad aiutare la nipotina Olivia a seguire il suo sogno, allenandola a un numero per partecipare al concorso di bellezza per aspiranti Miss America. Una relazione dolcissima, a tratti anche commovente. Menzione necessaria per Alan Arkin, scomparso lo scorso 29 giugno e premiato con l’Oscar al miglior attore non protagonista per la sua sensazionale performance.

Up (2009)

Carl Frediksen è un anziano burbero e solitario, sprofondato nella tristezza dopo la morte della moglie. Tutto cambia però quando incontra il boy scout Russell, diventando una sorta di nonno adottivo: il racconto del loro legame non può lasciare indifferenti. "Up" è un cartone animato divertentissimo e soprattutto molto educativo, una delle opere Disney Pixar più belle del nuovo secolo.

Nonno scatenato (2016)

Con l'avvicinarsi del matrimonio, un noioso avvocato intraprende un viaggio on the road con il nonno rimasto da poco vedovo, che si rivela avere sorprendenti appetiti. “Nonno scatenato” di Dan Mazer è una commedia irrefrenabile ideale per questa Giornata dedicata ai nonni: protagonisti Robert De Niro e Zac Efron in una serie di imprese decisamente poco convenzionali.