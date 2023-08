I film da non perdere ad agosto su Netflix, Prime e Disney+

Come ogni mese, anche quello di agosto è caratterizzato dalle novità che entrano nei cataloghi delle principali piattaforme di streaming on demand. Netflix, Prime Video e Disney+ cercano di attirare l'attenzione dei loro abbonati con una proposta di film perfetti per le settimane tradizionalmente destinate al relax e alle vacanze. Ecco allora che i film che si aggiungono ai cataloghi già ricchi sono principalmente pellicole appartenenti a generi che non richiedono chissà quale concentrazione da parte dello spettatore: commedie, film d'animazione e cinecomics sono le scelte principali dei colossi dello streaming. Ecco allora quali sono i titoli principali da non lasciarsi sfuggire.

Film da vedere ad agosto

Netflix

Heart of Stone

Tra i film più attesi di agosto sulla piattaforma streaming più famosa al mondo c'è Heart of Stone, pellicola che arriva il prossimo 11 agosto e che è guidata da Gal Gadot, attrice diventata famosa per aver interpretato Wonder Woman nel DC Universe. In questo film d'azione Gal Gadot interpreta Rachel Stone, un agente dei servizi segreti che si occupa di mantenere la pace a livello internazionale. Ben presto, però, la donna si trova ad affrontare una minaccia che potrebbe compromettere tutto. Appuntamento per l'11 agosto.

The Monkey King

Il 18 agosto su Netflix arriva un lungometraggio d'animazione destinato a tutta la famiglia. Si tratta di The Monkey King, pellicola che prende il via da un'antica leggenda incentrata su una scimmia e il suo bastone da combattimento. È la stessa leggenda da cui Akira Toriyama ha preso l'ispirazione per creare Goku, il protagonista della famosa saga di Dragon Ball.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

Altro film molto atteso della stagione estiva di Netflix è You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, pellicola di genere comedy che farà il suo debutto il prossimo 25 agosto. Diretto da Sammi Cohen, il film vede due migliori amiche che da sempre sognano di poter organizzare il Bat Mitzvah perfetto. Tuttavia ben presto sulla loro strada di mettono drammi scolastici, primi amori e ostacoli che rischiano non solo di far saltare le celebrazioni, ma anche la loro amicizia. Nel cast del film Adam Sandler e Idina Menzel.

I film da vedere su Prime Video

Rosso, Bianco e Sangue Blu

Tratto dal romanzo omonimo di Casey Mcquiston e diretto da Matthew López, Rosso, Bianco e Sangue Blu, in arrivo l'11 agosto, racconta la storia di Alex (Taylor Zakhar Perez), figlio della presidentessa degli Stati Uniti (Uma Thurman) e di Henry (Nicholas Galitzine), erede al trono d'Inghilterra. I due, che si conoscono a causa delle cariche delle loro famiglie, non fanno affatto d'accordo e, anzi, si odiano. Tuttavia, quando tra di loro esplode quello che potrebbe diventare un vero e proprio scandalo diplomatico, i due ragazzi sono costretti a fingersi amici agli occhi della stampa. Ma che succede quando quell'amicizia finta finisce col diventare vera?

Disney+

Guardiani della Galassia - Vol. 3

Su Disney+ il mese più caldo dell'anno inizia con l'arrivo di uno dei film più amati dal pubblico negli ultimi mesi. Il 2 agosto, infatti, sulla piattaforma di Walt Disney fa il suo debutto Guardiani della Galassia - Vol.3, pellicola che indaga molto più sul rapporto di amicizia e famiglia che esiste tra i protagonisti, che sull'azione tout cour. In questo nuovo (e ultimo?) capitolo, Starlord (Chris Pratt) e i suoi guardiani dovranno fare di tutto per salvare la vita di Rocket (doppiato in lingua originale da Bradley Cooper), mentre lo spettatore scopre il passato tragico del procione.