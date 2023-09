I film da non perdere su Netflix, Prime Video e Disney+ a settembre

Quali sono i film da non perdere a settembre? Come ogni mese le varie piattaforme streaming on demand arricchiscono il proprio catalogo con nuovi titoli che servono ad invogliare sempre di più gli spettatori a confermare i propri abbonamenti. Settembre, che comunemente è un mese di nuovi inizi e nuovi progetti, non fa alcuna differenza. Ecco allora una lista di titoli da non perdere nelle prossime settimane sulle piattaforme principali, da Netflix ad Apple Tv+.

I film in arrivo su Netflix

El Conde

Presentato in anteprima mondiale all'80a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove si è accaparrato il premio alla Miglior Sceneggiatura, El Conde è il nuovo film del regista Pablo Larraìn, che in passato aveva rivolto l'occhio della sua macchina da presa su figure molto note e amate, come Jackie Kennedy (interpretata da Natalie Portman in Jackie) e Lady Diana (interpretata da Kristen Stewart in Spencer). Questa volta il regista decide di portare sul grande schermo la sua versione del dittatore Pinochet e, per farlo, ha scelto di trasformare il despota in un vero e proprio vampiro. Surreale ma anche egregiamente scritto, con un utilizzo del bianco e nero e dei toni della farsa grottesca, El Conde arriva su Netflix a partire dal 15 settembre.

Boy Scouts of America: le verità nascoste

Disponibile a partire dal 6 settembre Boy Scouts of America: le verità nascoste è un documentario su un tema delicatissimo e spaventoso. Esso infatti porta a galla verità sconvolgenti sull'associazione Boy Scouts of America, che negli anni non solo si è macchiata di abusi sessuali, ma ha fatto anche di tutto per nascondere e insabbiare prove e testimonianze di quello che è successo. Una verità che ora, invece, torna finalmente in superficie grazie a interviste e ricerche.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista

Per i più romantici il 15 settembre arriva su Netflix il film La probabilità statistica dell'amore a prima vista, che vede come protagonisti Haley Lu Richardson e Ben Hardy. La storia è incentrata su due ragazzi, Hadley e Oliver,che si incontrano dopo che entrambi hanno mancato l'imbarco del volo che li avrebbe portati da New York a Londra. Tra i due nasce subito la proverbiale scintilla, ma quando atterrano finalmente nella capitale inglese i loro destini sembrano destinati a dividersi per sempre. Ma è davvero così? Oppure i due sono destinati a vedersi di nuovo?

I film di settembre su Prime Video

Fear the night

Disponibile dal 7 settembre su Prime Video, Fear the night è una pellicola che racconta la storia di Tess (la Maggie Q di Nikita), una veterana della guerra in Iraq che prende una "pausa" dai suoi fantasmi quando prende parte alla festa per l'addio al nubilato della sorella. La serata, che doveva essere solo una celebrazione del vero amore e l'occasione per stringere di nuovo un rapporto con la sorella, diventa però un incubo. Un gruppo di sconosciuti fa irruzione nella casa e la brutalità con cui perseguono i loro obiettivi spingono Tess a convincersi che la situazione sia disperata e che gli uomini non vogliano lasciare alcun superstite. Sarà suo compito, allora, cercare di salvare la situazione prima che sia troppo tardi.

A million miles away

Il 15 settembre su Prime Video arriva il lungometraggio A million miles away, che racconta la storia vera di José Hernández (interpretato nel film dall'attore Michael Peña), diventato il primo astronauta messicano della Nasa. Diretto da Alejandra Márquez Abella, A million miles away racconta la storia di questo uomo partito da un villaggio di agricoltori in Messico attraverso gli Stati Uniti fino alla stazione spaziale. Un racconto, dunque, che sembra perpetrare l'immaginario del Sogno Americano, secondo il quale solo in America le persone hanno la possibilità di diventare "qualcuno" a prescindere dalla loro classe di appartenenza.

Cassandro

Tra i titoli più attesi ma anche più "sponsorizzati" di Prime Video c'è Cassandro, lungometraggio diretto da Roger Ross Williams che sarà disponibile a partire dal prossimo 22 settembre. Il film racconta la vera storia di Saúl Armendáriz, un wrestler gay di El Paso diventato noto grazie al suo "personaggio" di Cassandro che, sullo schermo, è interpretato dall'attore Gael Garcia Bernal.

Le novità di Disney+

La sirenetta

Disponibile in streaming a partire dal 6 settembre, La Sirenetta è il live action di casa Disney che ha fatto parlare molto di sé prima ancora dell'uscita in sala, a causa della scelta di affidare il ruolo di Ariel all'attrice Halle Bailey. Come tutti i live action precedenti, anche La Sirenetta non sembra altro che una riproposizione pedissequa di quanto già visto nel cartone animato. L'arrivo su Disney+, però, avrebbe dimostrato il grande interesse da parte del pubblico, visto che al momento La Sirenetta sta battendo ogni record legato allo streaming.

Elemental

Uscito un po' in sordina e colpevolmente sottovalutato dal pubblico, Elemental è l'ultimo lungometraggio d'animazione Disney Pixar che farà il suo debutto su Disney+ il 12 settembre 2023. La storia è ambientata a Element City, dove vivono più o meno pacificatamente tutti gli elementi. Solo coloro che fanno parte del Fuoco vengono visti come pericolosi e, perciò, tenuti lontani dalla città, emarginati e quasi ghettizzati nel loro quartiere. Ember è una ragazza di fuoco che sta per ereditare il negozio del padre, ma la sua vita cambia quando incontra Wade, un ragazzo d'acqua che la aiuterà non solo a risolvere un problema che potrebbe far chiudere il negozio di famiglia, ma anche a scoprire se stessa.

Le novità di Apple TV+

Flora and Son

Il 29 settembre su Apple TV+ arriverà Flora and Son, una commedia musicale che fa il suo debutto in streaming dopo essere stata presentata in anteprima al Sundance Film Festival, il festival cinematografico dedicato soprattutto al cinema indipendente. Diretto da John Carney il film racconta la storia di Flora (Eve Hewson), una mamma single che ha non poche difficoltà a gestire il figlio Max (Orén Kinlan), che sta affrontando un periodo delicato che lo rende ribelle e irritabile. Flora decide così di provare a distrarlo mettendogli in mano una chitarra acustica, attraverso la quale il ragazzo potrebbe trovare una valvola di sfogo.