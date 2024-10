I film da vedere assolutamente in streaming nel mese di ottobre

Per il mese di ottobre le piattaforme streaming on demand puntano soprattutto su film thriller, su drammi psicologici e film horror, per sposare al meglio l'atmosfera stregonesca di Halloween. Tuttavia non mancano film più leggeri, delle vere e proprie commedie che serviranno a quegli spettatori che, al contrario, vogliono un po' di leggerezza. Ecco, allora, quali sono i titoli da non perdere.

I film da vedere su Netflix

Woman of the hour

Il primo film che vi consigliamo di recuperare tra quelli che si aggiungeranno al catalogo di Netflix nel mese di ottobre è Woman of the hour, pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Anna Kendrick, attrice lanciata dalla saga di Twilight e vista poi in film di prestigio come Tra le nuvole e The Accountant. Il film è un thriller che prende ispirazione da un fatto di cronaca realmente accaduto e che riguarda l'incontro di una giovane che sogna di diventare attrice, Cheryl Bradshaw, nel mercato sempre più difficile di Hollywood e di un serial killer, Rodney Alcala (Daniel Zovatto) con le mani intrise di sangue. La cosa più incredibile di questa storia è che i due si incontrano durante un episodio de Il gioco delle coppie. L'appuntamento è per il 18 ottobre.

Il buco - Capitolo 2

Cinque anni fa, quando su Netflix arrivò Il buco, tutto il pubblico della piattaforma streaming on demand fu catturata dal racconto di questa prigione piramidali, in cui l'accesso al cibo era legato al "piano" di appartenenza e alla capacità di collaborare con il proprio compagno di cella. Dal 4 ottobre è disponibile Il buco - Capitolo 2, che segue due nuovi "imprigionati" che scelgono un piatto. Il sistema promette che tutti mangino quello che hanno ordinato, ma solo quello, per far sì che tutti abbiano qualcosa di cui cibarsi. Ma è davvero così? Si tratta di un sistema davvero equo e che funziona? Secondo le parole del regista, questo secondo capitolo è ancora più brutale e crudele del primo.

Lonely Planet

Per gli appassionati delle storie d'amore, invece, l'undici ottobre arriva il film Lonely Planet, che tratta il tema del vero amore tra persone che hanno età diverse e lontane. La protagonista è una romanziera abituata a vivere nella propria solitudine (Laura Dern), che decide di partecipare a un ritiro per scrittori con sede in Marocco, sperando che questa situazione inattesa possa aiutarla a superare lo scoglio della pagina bianca. Proprio in questo contesto, però, la donna incontrerà una distrazione che non si aspettava: un giovane (Liam Hemsworth) con il quale inizierà un'amicizia che ben presto diventerà qualcosa di più profondo, che farà capire alla protagonista che, forse, la solitudine non è quello che fa per lei. Nel cast del lungometraggio anche il "nostro" Adriano Giannini.

I film da vedere su Prime Video

House of spoils

Il 3 ottobre il catalogo cinematografico di Prime Video si arricchisce con House of Spoils, film diretto da Bridget Savage Cole e Danielle Krudy, che racconta la storia di una chef (Ariana DeBose), che finalmente riesce a realizzare il suo sogno di aprire il proprio ristorante. Peccato, però, che l'attività si trovi in una posizione alquanto isolata e dall'aria vagamente sinistra. Ben presto la donna si renderà conto che non dovrà combattere solo con i problemi in cucina o la sua sindrome dell'impostore, ma anche con lo spirito dell'uomo che possedeva l'immobile e che ora sembra ben determinato a farla fallire. In ogni senso.

Brothers

Il 17 ottobre è la volta di un film molto atteso su Prime Video, soprattutto a causa del cast che lo caratterizza. Si tratta di Brothers, pellicola diretta da Max Barbakow che vede come protagonista Josh Brolin, nei panni di un ex criminale che sta cercando la redenzione e che finisce con il dover collaborare con il fratello gemello (il Peter Dinklage reso famoso da Il trono di spade). La convivenza tra i due non va affatto per il verso giusto: i due non vanno d'accordo e il colpo che dovrebbero portare a termine sembra pieno di insidie. Durante un viaggio on the road, però, i due dovranno imparare a collaborare. Inutile dire che la trama del film e la scelta dei due protagonisti fa pensare a un omaggio più o meno palese al film I gemelli, che vedeva come fratelli-protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.

I film di Disney+

Hold your breath

Dal 3 ottobre su Disney+ è dsponibile Hold your breath un titolo perfetto da vedere nel mese di ottobre, in attesa dell'avvicinarsi di Halloween. La storia è ambientata in Oklahoma negli anni Trenta, in cui la superstizione va di pari passo con l'ignoranza. In questo contesto troviamo la protagonista (Sarah Paulson) "chiusa" in una casa isolata e silenziosa, che viene colpita ripetutamente da quelle che sembrano delle vere e prorpie tempeste di polvere. Tuttavia la donna si convincere che quelle tempeste siano il segno di una presenza malvagia che vuole far di male a lei e alla sua famiglia. Determinata a proteggere i suoi bambini, mentre è tormentata dai ricordi del suo passato, la protagonista lotterà con tutte le sue forze per impedire a questa presenza oscura di avere la meglio. Un titolo perfetto per coloro che hanno amato The Others con Nicole Kidman.

Màquina: Il pugile

Sempre su Disney+ il 9 ottobre arriva Maquina: Il pugile, storia che racconta le vicende di Esteban “La Máquina” Osuna (interpretato da Gael Garcìa Bernal), che non riesce a mettersi in piedi dopo una brutta sconfitta che rischia di mettere la parola "fine" alla sua carriera.

Per fortuna, però, il suo manager e migliore amico Andy Lujan () non ha nessuna intenzione di arrendersi ed è determinato a far sì che il pugile da lui rappresentato torni a combattere il prima possibile. Tuttavia nel quadro entrerà ben presto un'organizzazione criminale che renderà la rimonta decisamente pericolosa.