Da Oppenheimer a Jeanne Du Barry: tutti i film da vedere al cinema ad agosto

A differenza di quanto avviene negli Stati Uniti d'America, dove l'estate è uno dei periodi più redditizi per l'industria cinematografica, in Italia i mesi più caldi sono anche quelli in cui gli spettatori preferiscono altre attività rispetto al chiudersi in sala a guardare le nuove uscite. Nonostante questo, però, le prossime settimane d'agosto presenteranno non poche offerte per gli amanti della settima arte. Dalla riproposizioni di alcuni capolavori del cinema d'animazione come Il mio vicino Totoro o S'alza il vento di Hayao Miyazaki, fino al ritorno in sala del primissimo film di Christopher Nolan, Following, uscito nel 1998 e di ritorno in sala il 23 agosto 2023. Oltre a questi eventi, però, arriveranno al cinema anche delle vere e proprie novità che potrebbero essere titioli da non perdere.

I film da vedere al cinema ad agosto

La casa dei fantasmi

Il 23 agosto arriva al cinema La casa dei fantasmi (Haunted Mansion, in lingua originale). Si tratta di una pellicola destinata alle famiglie e diretta da Justin Simien. Ispirata all'omonima attrazione dei parchi a tema Disney, La casa dei fantasmi è incentrata su una mamma single che riesce a comprare una grande dimora d'epoca, per poi scoprire che essa è infestata da un numero imprecisato di fantasmi. Per cercare di "esorcizzare" il luogo, la donna mette su una squadra, tra psichici, preti e storici del luogo. Il cast è composto, tra gli altri, da Rosario Dawson, Owen Wilson e Danny DeVito.

I peggiori giorni

Diretto da Massimiliano Bruno e da Edoardo Leo e in uscita il prossimo 14 agosto, I peggiori giorni è un film corale che segue I migliori giorni e che si pone l'obiettivo di raccontare i giorni più difficili di italiani medi, alle prese con quattro diverse festività, come il primo maggio o Halloween. Tra l'imprenditore sul lastrico che si vede ostaggio di un suo ex dipendente, alla lotta di classe che quasi omaggia Romeo e Giulietta, I peggiori giorni è composto da quattro episodi, con un cast che include anche Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Neri Marcoré, Anna Foglietta, Anna Ferzetti e Ricky Memphis.

Oppenheimer

Tra i film più attesi non solo dei mesi estivi ma dell'intera stagione cinematografica, Oppenheimer è il nuovo film di Christopher Nolan che arriva al cinema il 23 agosto (circa un mese dopo l'uscita negli Stati Uniti). Come si intuisce dal titolo stesso, la pellicola racconta la vita dello scienziato Oppenheimer (interpretato da Cillian Murphy) che, partecipando al Progetto Manhattan, divenne suo malgrado il padre della bomba atomica. Il cast del film è ricchissimo e include, tra gli altri, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Gary Oldman e Josh Hartnett.

Jeanne du Barry - La favorita del re

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes, dove è stato scelto come film d'apertura, Jeanne Du Barry - La favorita del re arriva al cinema il prossimo 30 agosto. Ambientata a Versailles, alla corte di Luigi XV (Johnny Depp), la pellicola racconta l'ascesa di una giovane donna, Jeanne Du Barry (Maiwenn, anche regista dell'opera), che diventa la favorita del sovrano di Francia. La pellicola rappresenta la prima grande produzione e il primo grande impegno pubblico di Johnny Depp dopo la lunga querelle legale contro l'ex moglie Amber Heard.

The Equalizer 3 - Senza tregua

Il mese di agosto si conclude, il 31, con l'arrivo in sala del terzo capitolo della saga action che vede come protagonista Denzel Washington. Diretto come sempre da Antoine Fuqua, il film prende il via quando il personaggio di Robert McCall decide di spostarsi nel sud dell'Italia per fuggire alle ombre del suo passato. Tuttavia la sua "vacanza" si trasforma in un incubo quando la sua strada si intreccia a quella di alcuni boss malavitosi.