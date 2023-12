I film da vedere al cinema durante le vacanze di Natale

Le vacanze di Natale, si sa, sono il periodo in cui gli italiani vanno con più frequenza al cinema. E questo è il motivo per cui le case di distribuzione fanno in modo di avere sempre film da vedere al cinema nel periodo che va da metà dicembre a inizio gennaio. Se, negli Stati Uniti, è l'estate ad essere il calderone prediletto per far uscire grandi titoli, in Italia non si può fare a meno di puntare alle festività natalizie, con l'uscita di grandi titoli, commedie italiane e film d'animazione. Ecco allora quali sono i principali film da vedere al cinema quest'anno durante le Feste.

Tutti i film da vedere al cinema a Natale

Wonka

Uscito in sala il 14 dicembre, Wonka è un film musicale che ripercorre l'origine di uno dei personaggi più noti della letteratura e della storia del cinema, Willy Wonka. Nato dalla penna di Roald Dahl - di recente al centro di una controversia sulla censura - il personaggio del cioccolataio è stato portato sul grande schermo sia da Gene Wilder che da Johnny Depp che, per i loro rispettivi registi, hanno dato vita alla storia de La fabbrica di cioccolato. Nel nuovo lungometraggio diretto da Paul King, invece, Willy Wonka è un ragazzo appena giunto in città che sogna di aprire il proprio negozio di cioccolato e si deve scontrare con l'omertà dei tre professionisti del settore che sono disposti a tutto pur di boicottare il ragazzo con un talento così sconfinato. Nel suo soggiorno, Willy Wonka finirà nella trappola ordita da una malvagia locandiera (una strepitosa Olivia Colman), ma farà anche amicizia con la piccola Noodle (Calah Lane) e con un Oompa Lumpa (Hugh Grant), un omino arancione con capelli verdi ghiotto di cioccolato. Nel cast del film anche Rowan Atkinson, Sally Hawlins e il Jim Carter di Downton Abbey.

Wish

Il 21 dicembre, invece, in sala arriva Wish, il nuovo e splendido lungometraggio Disney che arriva al cinema per festeggiare i cento anni della nota casa di produzione e distribuzione. In effetti, Wish rappresenta un po' la summa di tutta la poetica Disney e al suo interno sono presenti numerosi easter egg di tutta la filmografia animata: dalla forma del volto di Mickey Mouse alla stella dei desideri di Pinocchio. La storia è ambientata a Rosas, idilliaca città posta su un'isola e guidata dal buono Re Magnifico (doppiato, in lingua originale, da Chris Pine). Il sovrano ha il potere di prelevare e proteggere i sogni dei suoi sudditi, garantendo che una volta all'anno esaudirà uno di quei desideri. Asha (doppiata dalla cantante Gaia) crede così tanto nel suo sovrano da proporsi come sua assistente, ma ben presto capisce che c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui Magnifico gestisce i desideri. Delusa e amareggiata, la ragazza cerca di capire cosa fare con ciò che ha appena scoperto, quando una stella le cade direttamente tra le dita. Star non solo conferisce alla capra Valentino la possibilità di parlare (il doppiaggio, nella versione italiana, è affidato ad Amadeus) ma può essere la chiave di volta per sconfiggere Magnifico, che nel frattempo si è votato alla magia oscura e proibita.

Aquaman e il regno perduto

In un'annata cinematografica in cui i film sui supereroi non hanno saputo ottenere il successo sperato, sorprende che ci sia comunque ancora molta attesa per il film Aquaman e il regno perduto, sequel del film Aquaman, sempre diretto da James Wan. La nuova pellicola arriva in sala il 20 dicembre e si concentrerà di nuovo sul personaggio di Arthur (interpretato da Jason Momoa), metà umano e metà Atlantideo, che sarà chiamato a lottare di nuovo per garantire la pace e la sicurezza del regno di Atlantide, mentre nuove minacce si affacciano all'orizzonte. I dettagli della trama non sono stati condivisi, forse anche per non sottolineare la presenza nel cast dell'attrice Amber Heard, la cui reputazione è calata a picco dopo la sconfitta in tribunale contro l'ex marito Johnny Depp.

Il ragazzo e l'airone

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma in collaborazione con Alice nella Città, arriva al cinema Il ragazzo e l'airone, ultima fatica del maestro dell'animazione giapponese Hayao Miyazaki. Se il già citato Wish rappresenta una summa del mondo Disney, lo stesso si può dire de Il ragazzo e l'airone, per quel che concerne il famoso Studio Ghibli. La pellicola, infatti, porta avanti tutte le tematiche e i topos cari alla produzione di Miyazaki. La trama è quella di un bambino sulle soglie dell'adolescenza che è costretto a lasciare la sua casa di Tokyo a causa della guerra, che ha portato alla morte di sua madre. Insieme al papà, il protagonista si trasferisce dunque a casa della zia, in un paesino di campagna. Qui scoprirà la presenza di un airone parlante e, soprattutto, di una torre che conduce verso un altro mondo. Un mondo nel quale, forse, può salvare sua madre. Avventura magica e romanzo di formazione, Il ragazzo e l'airone arriva al cinema il 1 gennaio 2024.

Succede anche nelle migliori famiglie

Sempre il 1 gennaio 2024 al cinema arriva Succede anche nelle migliori famiglie, nuova pellicola diretta e interpretata da Alessandro Siani. La storia segue le vicende di Davide (Siani), considerato la pecora nera della famiglia e devastato quando viene raggiunto dalla notizia della morte di suo padre, che era stato un vero e proprio faro in seno alla famiglia Di Rienzo. Mentre il fratello e la sorella (Dino Abbrescia e Cristiana Capotondi) guardano dall'alto in basso Davide, considerandolo alla stregua di un fallito, sarà proprio il protagonista a rappresentare colui che, con la sua imprevedibilità, riuscirà a salvare la sua famiglia e a consolarla in un momento di inaspettato dolore.

Come può uno scoglio

Non manca nemmeno quest'anno, durante le vacanze natalizie, il film da vedere al cinema di Gennaro Nunziante, che esce il 28 dicembre e che vede come protagonisti Pio e Amedeo. La vicenda è quella di Pio, un uomo privilegiato, che ha vissuto bene grazie al lavoro del padre, riuscito a creare un piccolo impero. Ora che l'uomo è morto, però, Pio si trova a gestire numerose attività in cui non sa nemmeno da dove cominciare, anche a causa di un carattere pusillanime e svogliato. Candidato anche come sindaco e usato come burattino persino dai suoi consuoceri, Pio si trova anche a dover aiutare un criminale, Amedeo, assumendolo come autista personale. Sebbene il rapporto tra i due non cominci affatto sotto la proverbiale buona stella, Amedeo insegnerà a Pio l'importanza del coraggio e del saper dire di no alle richieste di persone che non vogliono fare altro che sfruttarlo.