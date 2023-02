I cinque film da vedere (e rivedere) nel giorno di San Valentino

Originariamente il giorno di San Valentino era una festa cristiana, nata in onore di Valentino di Terni che è stato un martire. Successivamente, il 14 febbraio è diventato il giorno in cui si festeggiano gli innamorati. Trasformata in una ricorrenza iper-commerciale, nel giorno di San Valentino tutto è permesso: come le smancerie gratuite, le frasi dolci e una dose massiccia di cioccolatini a forma di cuore. Per festeggiare l’amore ci sono tanti modi. Una cena romantica, ad esempio, un weekend fuori porta ma anche un bel film sul divano di casa non è una cattiva idea. Anzi, in tempi di crisi e con un’offerta di tutto rispetto dalle piattaforme streaming presenti in Italia, la visione di un film – rigorosamente d’amore – è una valida alternativa.

E sono tanti i film sul genere, o in cui la tematica amorosa è presente. Dalla commedia romantica, all’horror, dal drama storico al racconto di fantascienza: l’amore è una componente basica, quasi necessaria, per lo sviluppo dell’intreccio narrativo. Muoversi, però, in un mare così affollato non è facile. Capire quale possa essere il film giusto da vedere nel giorno di San Valentino è un’impresa titanica. Per questo abbiamo fatto una scrematura e selezionato ben 5 lungometraggi – sia recenti che stracult – che si sposano alla perfezione con l’idea di amore e con la festa degli innamorati.

Le pagine della nostra vita

Liberamente ispirato all’omonimo libro di Nicholas Sparks, il film del 2004 con Ryan Gosling e Rachel McAdams è un cult senza precedenti. Non solo è stato il film che, all’epoca, ha lanciato nel firmamento delle star i due attori di Hollywood, ma è anche una tra le pellicole di genere che avuto più successo tra il pubblico. Le pagine della nostra vita ha ricevuto recensioni più che positive da parte della stampa, è stato un tornado al box office, e ha ricevuto una serie di nomination, vincendo otto Teen Choice Awards, un Satellite Award, e un MTV Movie Award. Al centro della vicenda, una romantica storia d’amore di un sentimento che vince su tutto, persino sullo scorrere del tempo. Gosling è Noah, un falegname sempre un presente e senza un futuro; McAdams è Allison, una ricca ereditiera che vive sotto una campana di vetro. Casuale l’incontro tra i due. Subito è stato amore. La storia che è ambientata nella Carolina del sud degli anni ’40, viene raccontata da un Noah anziano che ripercorrere le tappe salienti della sua love story con la donna che ha sempre amato. Il film è disponibile su Netflix.

Marry me

Jennifer Lopez non è solo l’icona della musica pop e la diva che abbiamo imparato a conoscere tra le pagine dei settimanali di gossip. È anche un’attrice di talento e molto versatile. Indimenticata in Out of Sight e in Le ragazze di Wall Street, nel 2022 ha recitato in una gradevole commedia romantica al fianco di Owen Wilson che oggi è disponibile su NowTv. Si intitola Marry Me e il film, velatamente, è ispirato alla vita della stessa Jennifer Lopez. Interpreta una super star della musica pop ma con tante relazioni finite male alle spalle. Wilson, invece, interpreta uno stralunato professore che, per puro caso, si trova a un concerto di Kat Valdez. Per una serie di coincidenze, la star scopre il tradimento del suo ultimo spasimante e, in tutta risposta, decide di sposare proprio il giovane professore, per una via di un cartello con la scritta "Marry me" che spuntava tra il pubblico. Ciò che doveva essere uno scherzo, presto si trasforma in qualcosa di più. Film gradevole e in cui trionfano i buoni sentimenti, è perfetto per una serata a base di coccole e di cioccolatini.

(500) giorni insieme

È impossibile parlare di un film d’amore senza menzionare il piccolo (ma grande cult) di Marc Webb che, nel 2009, ha trovato successo grazie a un iconico Joseph Gordon-Levitt e a una straordinaria Zooey Deschanel. Il film che oggi è disponibile su Disney+, è una commedia romantica di ottima fattura, molto originale nella sua interezza, che racconta di un amore impossibile tra Tom – che lavora per una società che scrive biglietti di auguri – e Sole, nuova assistente del capo. Due persone diverse l’uno dall’altro. Il primo è un vero sognatore, la seconda è una donna stralunata ma con i piedi per terra. E il film ripercorre tutte le fasi della loro storia in quei 500 giorni di vita insieme. Commedia brillante e di stile, oggi per gli estimatori è considerato uno tra i film più "potenti" sul tema dell’amore.

Non è romantico?

La giunonica e irriverente Rebel Wilson è la protagonista di una divertente commedia del 2019 che è stata prodotta per i soli abbonati a Netflix. Con un cast di grandi stelle tra cui spunta Liam Hemsworth, Adam Devine e Pryanka Chopra (ex miss mondo e ex diva della serie Quantico), il film vuole prendere in giro con ironica tutti i clichè del genere, ma allo stesso tempo, porta in streaming una storia divertente, inusuale di un amore che vince su gli stereotipi. Dopo una rapina finita male, Natalie si sveglia con grande disappunto in un mondo in cui tutto intorno a lei si svolge come una commedia romantica. Passato lo stupore iniziale, la donna crede di sfruttare la situazione a suo piacimento e conquistare il cuore di Blake, il suo capo. A suon di battute graffianti e pungenti, e a suon di una colonna sonora che spolvera vecchie hit del passato, Non è romantico è il film perfetto per ridere con gusto sull’amore e tutte le sue sfaccettature.

Io prima di te

Ispirato all’omonimo romanzo di JoJo Moyes, il film del 2016 ha visto nel cast una raggiante Emila Clarke (ex volto de Il Trono di Spade) e un convincente Sam Caflin, visto nella saga di Hunger Games. Un film dolce ma anche molto triste quello di Io prima di te che, nonostante il suo finale tragico, regala un ottimo spunto di riflessione sulla vita e sul senso di vivere tutti i giorni come se fossero gli ultimi. Al centro della storia c’è Loiusa che, un bel giorno, trova lavoro come assistente della famiglia Traynor. In particolar modo deve stare al fianco di Will, figlio disabile di 31 anni, che ora sfugge da se stesso e da qualsiasi rapporto umano. Le cose, ovviamente, prenderanno una piega inaspettata. Di ottima fattura e curato nelle interpretazioni, Io prima di te è un film che scalda il cuore.