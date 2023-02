Amanti, innamorati e single: tutte le feste oltre a San Valentino

Si scrive febbraio, si legge mese dell'amore. La seconda mensilità dell'anno porta con sé non solo la voglia di primavera ma anche alcune delle ricorrenze più conosciute: prima tra tutte, San Valentino. Il 14 febbraio ricorre, infatti, il giorno degli innamorati ma prima e dopo ci sono altre due festività che non passano inosservate: la festa dei single e quella degli amanti. Pagane, commerciali e inflazionate, sì, ma pur sempre festeggiate.

Mistress Day: 13 febbraio

Molti non lo sanno ma ventiquattro ore prima di San Valentino ricorre la festività degli amanti. Perché l'amore è anche quello infedele. Il Mistress Day, così è conosciuta questa ricorrenza a livello internazionale, anticipa di fatto la festa degli innamorati e consente, ironicamente parlando, a chi ha più di una relazione di festeggiare con il proprio amante in santa pace. Per non scontentare nessuno, insomma. Il regalo più gettonato? Lingerie, indumenti sexy e sex toys. E siccome ce n'è per tutti il 13 febbraio ricorre anche il Galentine’s Day, la festa che celebra l'amicizia tra donne.

San Valentino: 14 febbraio

La festività più attesa di febbraio rimane comunque quella "classica". La festa degli innamorati si celebra ormai da tempo immemore e San Valentino è considerato, da sempre, il santo protettore degli innamorati. Secondo le statistiche, però, gli innamorati sembrano essere diventati "tirchi". Il 42% degli intervistati, secondo un sondaggio Coldiretti, pensa di non regalare niente di importante (ah, i bei vecchi gioielli) ma piuttosto fiori e cioccolatini. Meglio una cena romantica per il 59% (fonte Confcommercio). Va meglio agli indiani, che da tradizione non festeggiano San Valentino.

San Faustino: 15 febbraio

I single non si sentano emarginati. C'è una ricorrenza anche per loro e cade il giorno dopo San Valentino. Il 15 febbraio ricorre, infatti, San Faustino, che per tradizione è il santo protettore di coloro che non sono impegnati in una relazione. In realtà, la festa è più di buon auspicio che non autocelebrativa dell'essere single. Secondo la tradizione popolare - vista l'etimologia della parola dal latino faustus, ossia fortunato - San Faustino porta buona sorte a chi è in cerca dell'amore. Da tenere a mente.

Festa dei Becchi

Giusto per non farsi mancare niente e rimanere in tema amore e affini, citiamo anche la meno conosciuta festa dei cornuti (o festa dei becchi). La ricorrenza cade l'11 novembre nel giorno di San Martino e celebra tutti coloro che, almeno una volta nella vita, sono stati traditi. L'origine di questa ricorrenza, però, a ben poco a che fare con l'adulterio ma più con gli animali cornuti (buoi, tori e capre), che nel giorno di San Martino venivano acquistati nei mercati festivi, che avrebbero sfamato la famiglia per tutto l'anno.