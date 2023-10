Streghe, mostri e misteri: i film di Halloween da vedere su Netflix, Disney+ e Prime

Halloween è una "festività" che è diventata ormai comune anche nel Bel Paese. Sebbene la notte delle streghe sia una tradizione soprattutto statunitense, ormai la sua portata è talmente internazionale che nessuno si sorprende più di vedere ogni fetta di mercato proporre offerte adatte a questo specifico periodo dell'anno. Dai dolci a tema, passando per le serie horror - come la nuova La caduta della casa degli Usher - fino, naturalmente, alle pellicole a tema. Ecco allora una guida sui film da vedere a Halloween sulle principali piattaforme streaming.

I film di Halloween da vedere in streaming

I titoli di Netflix

Il convegno

Tra le nuove uscite che sono arrivate ad arricchire il catalogo di Netflix, Il convegno racconta la storia di un gruppo di impiegati del municipio che si trovano a dover passare del tempo insieme in un convegno di team building che si svolge in un angolo remoto della Svezia, tra casette che si trovano in mezzo a un bosco che sembra essere uscito da una fiaba. Tuttavia, mentre l'atmosfera comincia a surriscaldarsi quando cominciano a venire a galla accuse tra i colleghi, la fiaba è destinata a tramutarsi in incubo. Un serial killer mascherato comincia infatti a uccidere tutti i presenti al convegno, uno dopo l'altro, lasciando una scia di sangue sempre più ampia al suo passaggio.

It - Capitoli 1 e 2

Tra i film horror che non dovrebbero mai mancare in una maratona di Halloween c'è senza dubbio IT, la dilogia diretta da Andy Muschietti e tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King. Ambientata nella cittadina di Derry, IT è un racconto che si dipana su due linee temporali. La prima inizia quando i protagonisti sono dei ragazzini considerati degli sfigati, spesso vittime di bulli, la cui esistenza subisce uno choc quando il fratellino di uno di loro muore in circostanze misteriose. È così che i ragazzini scoprono dell'esistenza di Pennywise, un terribile e spaventoso pagliaccio che sembra nutrirsi della loro paura. La seconda linea temporale si svolge anni dopo gli eventi del primo capitolo, quando i protagonisti sono ormai degli adulti che, tuttavia, non sono riusciti del tutto a lasciarsi alle spalle quello che è accaduto nell'estate dei loro dodici anni.

Doctor Sleep

IT non è l'unica trasposizione di Stephen King perfetta da vedere nel periodo di Halloween. Nel catalogo di Netflix, infatti, è disponibile anche Doctor Sleep, pellicola tratta dall'omonimo romanzo che rappresenta il sequel del famosissimo Shining. Sono passati anni dai terribili fatti avvenuti durante l'inverno all'Overlook Hotel e Danny è ormai un uomo adulto che non è riuscito del tutto a lasciarsi alle spalle quello che è successo al padre mentre la famiglia si trovava nell'albergo infestato. E i suoi traumi sembrano volersi riaffacciare all'orizzonte quando, dopo aver stretto uno strano rapporto "d'amicizia" con una sensitiva, si trova al centro di una caccia perpetrata da creature crudeli che sembrano in qualche modo fameliche della sua cosiddetta "luccicanza". Nel cast del film ci sono Ewan McGregor e Rebecca Ferguson.

Hubie Halloween

Sebbene sia considerata unanimemente "la notte delle streghe", Halloween non è da ritenersi solo una nottata destinata ai film dell'orrore. Ci sono infatti molte pellicole che riescono a trasmettere l'ambientazione senza però ricorrere allo spavento e che, al contrario, sono perfette per essere viste anche con i più piccoli. Tra quelle disponibili su Netflix c'è Hubie Halloween, Il protagonista è Adam Sandler che interpreta un abitante di Salem non particolarmente coraggioso e che, anche se cerca di far rispettare le regole, viene sempre deriso per la sua codardia. Tuttavia, quando durante la notte di Halloween succede l'impensabile e l'orrore deflagra in città, Hubie cercherà di ingoiare tutte le sue paure per proteggere gli abitanti della città delle streghe.

I film di Halloween su Prime Video

Il mistero di Sleepy Hollow

Diretto dal regista Tim Burton, Il mistero di Sleepy Hollow è un film che non è pensato per far paura, ma che è avvolto da un'aurea di mistero e oscurità che lo rende un titolo perfetto per una visione del 31 ottobre. La storia è quella di Ichabod Crane (Johnny Depp), un detective di New York che viene chiamato a indagare su una serie di strani omicidi che stanno avendo luogo nella cittadina di Sleepy Hollow. Qui l'uomo, cresciuto per seguire i dettami della scienza, scopre un mondo fatto di rituali e magia, dal quale si sente avvinto anche grazie alla presenza di una ragazza (Christina Ricci) che sembra sapere più di quello che racconta. L'uomo di legge si troverà ben presto a fronteggiare un'antica leggenda: quella del cavaliere senza testa.

Totally Killer

Lo scorso 6 ottobre su Prime Video ha fatto il suo debutto il film Totally Killer, una pellicola che sembra voler giocare con gli stereotipi del genere horror. La trama del film prende il via quando la protagonista Jamie (Kiernan Shipka) perde la madre la notte di Halloween, colpita da un killer che già trent'anni prima aveva ucciso tre ragazze e si era guadagnato l'epiteto di "killer delle sedicenni". Aiutata dall'amica Amelia, però, Jamie ha la possibilità di cambiare il corso della storia: può infatti viaggiare indietro nel tempo, a quell'Halloween 1987 che ha dato inizio alle stragi portate a termine dal killer che uccise tre ragazze nella notte dei loro sedici anni.

Quella casa nel bosco

Di sicuro non un horror convenzionale, Quella casa nel bosco è un titolo ancora troppo sottovalutato dal pubblico, nonostante sia uscito nell'ormai lontano 2011. Un gruppo di amici decide di passare un weekend di relax e divertimento in un piccolo cottage in mezzo al bosco, lontano dalla città e dalla loro vita quotidiana. I cinque protagonisti sembrano non voler seguire i consigli di chi li avvisa di non andare nella casa e di tornare indietro e pensano che quegli avvertimenti non siano altro che il lascito di vecchie credenze popolari. Tuttavia, giunti sul luogo, i cinque si troveranno ben presto all'interno di un incubo ad occhi aperti, che prende il via quando viene alla luce un vecchio diario. Quello, però, è solo l'inizio.

I film di Halloween su Disney+

The Nightmare Before Christmas

Ideato da Tim Burton e diretto da Henry Selick, The Nightmare Before Christmas è un film che non può mancare da nessuna maratona di Halloween che si pregi di tale titolo. La storia è quella di Jack (doppiato, in italiano, da Renato Zero), il re delle zucche e sovrano indiscusso della città di Halloween. Dopo gli ultimi festeggiamenti, però, Jack sente di aver perso l'ispirazione e la vocazione e non riesce più a sentire Halloween come un tempo e, in questo modo, ha delle difficoltà a riconoscere persino se stesso. Tutto cambia quando, durante una passeggiata, lo scheletro finisce nella città del Natale. La scoperta lo sconvolge al punto da convincerlo a portare il Natale nella città di Halloween, con risultati tutt'altro che scontati.

Hocus Pocus

Tra i veri classici di Halloween c'è senza dubbio il film del 1993, Hocus Pocus, di cui lo scorso anno è uscito anche un sequel. La storia è quella di un ragazzo, Max, che è costretto dalla sua famiglia a lasciare Los Angeles per trasferirsi a Salem, dove le tradizioni per la notte di Halloween sembrano essere fondamentali. Scettico per natura e ancora arrabbiato per aver dovuto lasciare la propria vita, Max conosce Allison, una ragazza che gli fa perdere la testa e che gli parla della leggenda delle tre sorelle Sanderson. Secondo la leggenda, infatti, le tre streghe (che si cibavano della vita dei bambini per poter ringiovanire), avevano fatto un incantesimo prima di venire arse sul rogo, attraverso il quale si assicuravano la possibilità di tornare in vita quando un vergine avesse acceso la candela dalla fiamma nera nella notte di Ognissanti. Ed è proprio quello che farà Max, senza sapere di aver messo così in pericolo la vita della sorellina Dany.