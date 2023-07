"I nostri sogni", il primo short film realizzato da ragazzi con patologie rare arriva al Giffoni Film Festival

È una storia che ha quasi dell'incredibile e segna un passo importante sull'inclusione a livello creativo e di realizzazione dei ragazzi con malattie rare o complesse, che ha dato vita a I Nostri Sogni, uno short film diretto da Riccardo Denaro, con la partecipazione di Ettore Bassi, Gloria Anselmi, William Angiuli e Gaia Iannone, che sbarcherà al famoso festival del cinema per ragazzi Giffoni Film Festival e sarà proiettato martedì 25 luglio alle 15.00 presso la Sala Blu impatto Giovani.

Si tratta di un progetto ambizioso partito nel settembre del 2022, con l'ispirazione nata dal laboratorio di storytelling realizzato dal gruppo creativo di Elive per la Federazione Malattie Rare Infantili, dedicato ad un gruppo di adolescenti che grazie ad un percorso formativo ha potuto mettere a frutto i propri talenti attraverso la realtà virtuale e i nuovi linguaggi dell’audiovisivo. L'assoluta novità è che si tratta di uno dei primi corti cinematografici che ha coinvolto direttamente ragazzi affetti da patologie rare o complesse, che si sono cimentati nell’immaginare e recitare una storia che raccontasse in modo innovativo e fantastico i loro sogni per il futuro.

La partecipazione del cantante di Amici

Un aiuto davvero significativo è arrivato dalla collaborazione con il giovane cantante Andrea Ascanio, in arte Ascanio, che dopo il successo al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2022, ha scritto e realizzato insieme al producer Giacomo Roggia, in arte Jaro, la canzone originale Superbowl per lo short film, che da settembre sarà anche disponibile in tutte le piattaforme musicali.

La tecnica innovativa di realizazione

Una grande novità anche per il girato del corto per cui è stata usata una tecnica cinematografica innovativa. Insieme alla realtà virtuale, la produzione dello short film è stata realizzata nella versione lineare in 16/9 e non lineare in VR 360°, così da permettere la visione immersiva del film attraverso un visore 3D. I Nostri Sogni, è inoltre pensato dai giovani per i giovani e sono i ragazzi stessi a curare i social del film, collaborando con il team di Elive che ha svelato i “trucchi del mestiere” durante il laboratorio, ed ora li guida in questa nuova sfida.

Partecipazioni importanti per un progetto che apre nuove frontiere

Il corto è un progetto realizzato da Elive Production in collaborazione con FMRI Onlus-Federazione Malattie Rare Infantili, in co-produzione con Virgo Production e Giffoni Innovation Hub, in partecipazione con Rai Cinema Channel, in collaborazione con Film Commission Piemonte ed il supporto di ALMED, l’alta scuola di formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.