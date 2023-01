Inception, ecco come Leonardo DiCaprio ha "salvato" il film di Nolan

Inception è il bel film uscito nel 2010 e diretto da Christopher Nolan che va in onda questa sera alle 21.10 sul canale 20 Mediaset. Candidato a ben otto premi Oscar - di cui quattro vinti - Inception è stata una grandiosa produzione che ha portato la troupe a viaggiare molto, da Londra fino a Tokyo, nella più totale segretezza che spesso accompagna le riprese dei film di Nolan. La pellicola, inoltre, ha avuto il merito di presentare Tom Hardy al grande pubblico, facendolo diventare un volto estremamente noto nell'ambito della settima arte.

Inception, la trama

Saito (Ken Watanabe) è un ricco uomo d'affari che decide di chiedere l'aiuto di Dominic "Dom" Cobb (Leonardo DiCaprio) per contrattaccare un rivale. Cobb, infatti, è famoso per l'utilizzo della tecnica dell'estrazione che consiste nel rimuovere i ricordi dalla mente fragile di chi è addormentato. Saito, però, fa una richiesta diversa: non vuole che un ricordo sia sottratto, ma innestato. Il piano dell'uomo d'affari è che Cobb e la sua squadra entrino nella mente del rivale Fisher (Cillian Murphy), convincendolo a disgregare il proprio impero tramite un innesto (un inception, appunto). Si tratta di una vera e propria sfida per Cobb e per il suo socio Arthur (Joseph Gordon-Levitt), perché il lavoro consiste nel calarsi ripetutamente nei sogni degli altri membri della squadra, come il falsario (Tom Hardy) e il giovane architetto Ariadne (Elliot Page). Come se non bastasse, nel bel mezzo del lavoro, Cobb viene ossessionato dal suo passato e dal ricordo della moglie Mal (Marion Cotillard), che rischia di trascinarlo a fondo, in un limbo senza fine.

L'aiuto di Leonardo DiCaprio

Inception è, ancora oggi, uno dei film più amati della lunga produzione di Christopher Nolan. Eccezion fatta per la trilogia dedicata a Il cavaliere oscuro, che si è rivolta a una fascia ancora più ampia di pubblico, Inception è la prima pellicola in cui Christopher Nolan ha giocato in grande scala con la manipolazione del tempo, dello spazio e della realtà, incontrando anche un gran favore sia da parte del pubblico che da parte della critica. Il successo di Inception si deve senz'altro alla storia originale e cervellotica, ma anche alla capacità del regista di gestire un così gran numero di star nel suo parterre. Su IMDB si legge che il regista, durante un'intervista a Enterainment Weekly, ha dichiarato di aver strutturato la squadra che si vede nel film come se fosse una squadra di una produzione cinematografica. Ecco allora che Cobb diventava il regista e il personaggio di Arthur, ad esempio, rappresentava il produttore. Il giapponese Saito veniva visto come lo studio, la grande potenza dietro la produzione, mentre il "nemico" Fisher era il pubblico, quella creatura informe a cui si deve raccontare una storia proprio come se fosse un'innesto: qualcosa a cui lo spettatore deve credere, in cui si deve riconoscere e che non deve avere buchi di trama.