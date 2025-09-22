Incidente sul set di Spiderman, Tom Holland finisce in ospedale: cosa è successo

Le riprese del nuovo film d'azione di Spider-Man "Brand New Day" sono state interrotte a causa di un brutto incidente di cui è stato vittima il protagonista, Tom Holland. L'attore inglese stava girando una scena del nuovo capitolo della saga Marvel, che uscirà nelle sale il 31 luglio 2026, quando è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la testa e è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Sul set per le riprese

Le riprese del nuovo film della saga dedicata al supereroe - che vedrà tra i protagonisti anche Zendaya, Jacob Batalon e Sadie Sink - sono cominciate lo scorso agosto. Su Instagram l'attore inglese aveva celebrato il ritorno sul set nel primo giorno di riprese con un video condiviso su Instagram. "Giorno uno e di nuovo in vestito", aveva scritto sui social, condividendo il momento con i suoi fan. Dopo appena un mese, però, le riprese sono state interrotte bruscamente a causa di un brutto incidente di cui Tom Holland è stato vittima venerdì 19 settembre.

L'incidente durante una scena d'azione

L'attore stava registrando una scena d'azione all'interno dei Leavesden Studios di Watford, dove la produzione sta effettuando le riprese da metà agosto. Nel compiere un'acrobazia che non avrebbe richiesto l'intervento di una controfigura Holland sarebbe caduta a terra. Il tabloid The Sun ha riferito che Tom " ha riportato un infortunio dopo un errore durante una scena d'azione ". La dinamica dell'incidente non è stata chiarita ma nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente. Quello che è certo è che, a seguito della caduta, Holland è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato curato per una lieve commozione cerebrale.

Come sta l'attore

Nonostante il grande spavento la stampa inglese riferisce che l'attore non è grave ma dovrà comunque osservare un periodo di riposo in via precauzionale. The Sun riferisce che il padre della star britannica, Dominic Holland, ha confermato che suo figlio Tom sarà assente dal set " per un po' ". Per questo motivo le riprese del film sono state sospese.

Secondo il sito Deadline la produzione potrebbe apportare diversi cambiamenti nel programma delle riprese a seguito dell'infortunio di Holland e nelle prossime ore è previsto un incontro per modificare tra il regista e la casa di produzione.