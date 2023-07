Dall'iconica borsa di Hermès alla verità su Je T'Aime Moi Non Plus: la vita di Jane Birkin

Icona indiscussa degli anni '70, per la sua sensualità e per la sua storia d'amore travagliata con Serge Gainsbourg, Jane Birkin ha segnato il cinema e la canzone in Francia e nel mondo. Con la sua scomparsa, se ne va non soltanto un'attrice, ma un personaggio che rivoluzionato un'epoca, ispirò canzoni e fece discutere per le sue scelte trasgressive, come quella di mostrare i suoi peli pubici per la prima volta al cinema.

Le sue nobili origini

Jane Birkin non era francese, ma nata a Londra il 14 dicembre 1946. Proprio il suo accento "così britannico" era diventato la sua firma e il suo carattere distintivo. Suo padre, David Birkin, era un ufficiale della Royal Navy e fu un grande combattente della resistenza. Si racconta che abbia salvato François Mitterrand durante la Seconda guerra mondiale. Sua madre, Judy Campbell, era un'attrice di una lunga stirpe di artisti. La biografia dell'attrice, scritta dalla sua amica Gabrielle Crawford, rivela che sarebbe una delle discendenti del re d'Inghilterra, Irlanda e Scozia Carlo II. Pronipote di Freda Dudley Ward, amante di Edoardo VIII re di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, poi principe di Galles, la cui figlia aveva sposato il regista Carol Reed. Da parte di madre era inoltre cugina del matematico e filosofo Bertrand Russell.

Il collegio nell'isola di Wight

Sia lei che sua sorella furono mandate da piccole a studiare in un collegio sull'isola di Wight nel sud dell'inghilterra. Un'esperienza devastante, che ricorderà in alcune interviste. " Non ci chiamavano per nome, ma con un numero. Io ero il 99, mia sorella il 177. Non ero brava a scuola e quando i miei genitori mi chiesero se volevo continuare gli studi lì risposi che piuttosto sarei morta ". All'epoca la ragazzina dalle: " gambe lunghe come spaghetti e il seno piatto " aveva problemi anche con la sua immagine. " È stato molto più tardi, quando avevo 18 o 19 anni, che ho capito che i miei difetti fisici potevano servirmi ", ha confidato l'attrice.

Il primo matrimonio a 17 anni

Prima di incontrare Serge Gainbourg, sposò il compositore inglese John Barry, dal quale ha avuto anche una figlia, Kate Barry morta nel 2013 all'età di 46 anni, famoso per aver composto le musiche di diversi James Bond. Lo incontrò usando le conoscenze artistiche della madre, per ottenere ruoli al cinema. Quando si presentò all'audizione per il musical Passion Flower Hotel, lo vide e tra i due fu un colpo di fulmine. Lui aveva 13 anni più di lei, ma fu costretto dall'allora ragazzina a chiedere la sua mano al padre: " Pensavo fosse assolutamente indispensabile, altrimenti rischiavo di passare per una ragazza facile e frivola " raccontò poi lei. Così un giorno Barry si presentò nel negozio del padre: " Non avevo ancora 17 anni e chiese la mia mano. All'epoca pensavo di essere fatta per questo, per gestire la casa di un uomo, per preparargli la bistecca la sera, qualcuno per cui potevo essere una donna ideale ".

L'iconica borsa che porta il suo nome

Avere una "Birkin" è il sogno di tutte le donne: è la borsa di Hermès che è più uno status symbol che un accessorio. Il suo prezzo va dai €6.800 e €126.000 e per averla c'è una lista d'attesa di circa 6 anni. Fu un'omaggio del marchio proprio a Jane Birkin, nato dopo un incontro tra l'attrice e il presidente della maison Hermès durante un volo Parigi-Londra nel 1981. Jane confidò di aver bisogno di un borsa pratica ed elegante che potesse contenere le sue cose e quelle di sua figlia Charlotte. Tornato a Parigi ordinò di crearne una per lei che portasse anche il suo nome. Nacque in quel momento uno degli accessori più costosi e desiderati al mondo del marchio.

Il primo incontro con Gainsbourg fu "spiacevole"

Il primo incontro tra Jane e Gainsbourg, che diventò una delle coppie mediatiche più famose al mondo, avvenne sul set del film Slogan nel 1968, ma non fu così romantico. Gainsbourg era infastidito perché Jane parlava pochissimo il francese. Il cantante si lamentava del fatto che gli era stata promessa la top model Marisa Berenson, e si trovava invece a lavorare: " Con una sconosciuta che non sa articolare correttamente tre parole francesi ". Lei raccontò in seguito: " L'ho trovato complicato, arrogante, durante le riprese. Non aveva nessuna gentilezza nei miei confronti; mi ha messo molto a disagio ". Fu il regista della pellicola Pierre Grimblat, che li riunì una sera a cena e fece scoccare la scintilla tra i due. Jane raccontò in seguito di essere rimasta affascinata dalla goffaggine di Gainsbourg: " Mascherata da una facciata di malvagità ". Lui invece amò il suo lato androgino e il fascino: " Così inglese ". Entrambi avevano il cuore spezzato, lei per il fallimento del suo matrimonio, lui per la rottura con Brigitte Bardot . La loro storia d'amore poteva quindi avere inizio.

"Je T'Aime Moi Non Plus", il migliore disco erotico di tutti i tempi

Era il 9 ottobre 1969 e per la prima volta la storica trasmissione della BBC Top of the Pops si rifiutò di mandare in onda il successo numero uno di quella settimana: Je T'Aime Moi Non Plus di Serge Gainsbourg cantata da Jane Birkin. Voci suadenti con gemiti e sospiri che ne decretarono il successo, ma anche lo scandalo mondiale. Scritta l'anno prima quando il cantautore francese aveva una relazione con Brigitte Bardot, la versione cantata da quest'ultima rimase nel cassetto fino al 1986. Nel 1969 Gainsbourg la incise con la nuova fiamma e incontrò immediatamente il grande successo di pubblico e la più bigotta censura: anche in Italia ne fu vietata la vendita. Jane raccontò poi che decise di cantarla solo per gelosia: " Non la amavo particolarmente, ho detto sì solo per non fargliela cantare con un'altra ".

Gli amori di Jane

John Barry da cui Jane ha avuto la figlia Kate. Poi Serge Gainsbourg da cui nel 1971 è nata la figlia Charlotte Gainsbourg , anche lei attrice e cantante come i suoi genitori. Con lui si separò nel 1980, ma la loro passione trasformata in un affetto profondo, continuerà fino alla morte di lui nel 2011. Tra il 1980 e il 1992 ebbe poi una relazione con il regista Jacques Doillon. La loro figlia Lou è nata il 4 settembre 1982. Come i suoi genitori e la sua sorellastra Charlotte anche lei è un'attrice e cantante.

I lutti nella sua vita

Serge Gainsbourg morì nel 1991 nel suo appartamento di Parigi, in seguito al quinto attacco di cuore. Jane nonostante i 10 anni di separazione, ne rimase sconvolta. Il giorno del suo funerale, in lacrime sulla sua bara, venne sconvolta da un altro lutto. Morì anche suo padre. Nel 2013 subì un altro grave lutto, la figlia Kate Barry scomparsa improvvisamente all'età di 46 anni.