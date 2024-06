Da Jennifer Lopez a Meryl Streep: cosa guardare stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre su Rai 1 viene trasmessa la partita Portogallo - Repubblica Ceca, valida per gli Europei 2024, molti altri canali in chiaro del digitale terrestre propongono film interessanti e piacevoli per chi vuole godersi una serata tranquilla in compagnia della settima arte. Stasera in tv, infatti, ci sono lungometraggi che spaziano dalla commedia romantica alle storie vere, passando anche attraverso il cinema italiano.

I film da non perdere stasera in tv

Julie & Julia

Alle 21.14 su Rai 5 va in onda una commedia deliziosa, ispirata a fatti realmente accaduti, e interpretata da Meryl Streep e Amy Adams. Il film si dipana su due linee temporali ben distinte. La prima è quella degli anni Cinquanta e vede Julia Child (Streep) alla scoperta di Parigi, mentre segue l'amato marito (Stanley Tucci) nelle sue missioni diplomatiche. Nella Ville Lumière Julia scopre la passione e l'amore per la cucina, al punto da decidersi a voler scrivere un manuale di cucina francese per americani. Nei primi anni Duemila, poco dopo l'attentato dell'11 settembre, Julie Powell (Adams) è una donna che non ha prospettive e sente che la sua vita sta andando a rotoli. Così, su consiglio del marito (Chris Messina) decide di aprire un blog di cucina con un solo poposito: realizzare in un anno tutte le ricette contenute nel libro di Julia Child, diventato un vero e proprio punto fermo nel mondo della gastronomia.

Ricomincio da me

Per chi è alla ricerca di una commedia brillante da vedere stasera in tv alle 21.21 su Canale 5 c'èRicomincio da me. Uscito nel 2018 e diretto da Peter Segal, il lungometraggio racconta la storia di Maya Vargas (Jennifer Lopez), una donna molto abile nel suo lavoro che però non può accedere a nessuna promozione dal momento che non ha una laurea. Quando i suoi amici creano per lei un profilo falso per cercare lavoro, inserendo titoli altisonanti e capacità fuori dall'ordinario, Maya deciderà di sfruttare questa strana opportunità per dimostrare il suo valore e le sue capacità, che vanno al di là di un semplice titoli di studi. Nel cast del film c'è anche Milo Ventimiglia (conosciuto per la sua partecipazione a serie come Una mamma per amica e This is Us).

Ex - amici come prima

Tra titoli disponibili stasera in tv c'è anche la commedia italiana Ex - Amici come prima, che va in onda alle 21.20 su Rai 3. La pellicola firmata da Carlo Vanzina è un'opera corale, che racconta diverse storie interpretate da diversi personaggi, le cui vicende si intrecciano e si accavallano, creando situazioni sempre diverse. Ecco allora che sullo schermo si potrà vedere un avvocato divorzista che si innamora del terribile ex di una sua cliente, oppure un uomo traumatizzato dalle storie d'amore al punto da dover andare in terapia, salvo trovare proprio in quell'ambiente l'amore capace di donargli il tanto agognato lieto fine. Il cast del film è ricchissimo, da Enrico Brignano a Alessandro Gassman, da Vincenzo Salemme a Ricky Memphis, passando per Anna Foglietta e Gabriella Pession.

Solo un padre

L'ultimo film che vi consigliamo di vedere stasera in tv è quello che va in onda alle 21.10 sul canale La5: Solo un padre.

Il protagonista èche veste i panni di Carlo, un dermatologo di circa trent'anni che vede la sua vita apparentemente perfetta andare in pezzi quando un evento improvviso lo costringerà a prendersi cura della figlia di Sofia, una bambina di meno di un anno, che richiede attenzioni talmente costantie continue da portare Carlo a non avere quasi più energie per vivere la sua stessa esistenza.Nel frattempo l'uomo conosce Camille (), che lo spingerà a provare sentimenti mai avuti prima.