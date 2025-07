John Goodman, la dieta che gli ha fatto perdere 90 chili: ecco come è cambiato l'attore

Novanta chili. È il peso che John Goodman, l'attore americano diventato celebre per avere recitato nella serie "Pappa e Ciccia" e in film come "I Flintstones" e "Il grande Lebowski", ha perso dopo una dieta che lo ha reso irriconoscibile. I fan hanno stentato a riconoscerlo quando si è presentato sul red carpet della prima de "I Puffi" a Los Angeles in veste di doppiatore di Grande Puffo nella versione americana del film di animazione della Paramount.

Perché è dimagrito

L'attore, 73 anni originario del Missouri, ha sempre combattuto contro l'obesità sin dal suo esordio sul piccolo schermo nella serie cul "Roseanne - Pappa e Ciccia" nel 1988. In passato Goodman aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi con l'alcol e del sovrappeso e nel 2007, dopo le riprese del film "Un'impresa da Dio", sfiorati i 180 chilogrammi di peso annunciò di avere intrapreso un percorso di cambiamento. " Non volevo più guardarmi allo specchio e non era una bella cosa ", confessò alla rivista People, spiegando che il suo desiderio di dimagrire non era legato a esigenze di copione ma a una scelta personale.

Prima e dopo

La spinta maggiore è arrivata nel 2017 quando, stanco di provare diete su diete che alla fine lo facevano tornare alle vecchie abitudini, ha cambiato mentalità: " Prendevo tre mesi di pausa, perdevo 27 o 32 chili, poi mi premiavo qualche birra o qualcosa del genere e tornavo alle mie vecchie abitudini ". L'ozempic, il farmaco per il diabete a cui le celebrità americane fanno ricorso per perdere peso velocemente, però, non c'entra con il suo dimagrimento. L'attore ha cambiato stile di vita, puntando su una corretta alimentazione (eliminando l'alcol) abbinata a tanto movimento e sport (palestra sei giorni su sette), che gli hanno permesso di perdere 90 chili in otto anni.

La dieta

Secondo il New York Post Goodman si è allenato sei giorni a settimana con il personal trainer Mackie Shilstone, lavorando principalmente sulla cyclette ellittica e sul tapis roulant. Per il "mantenimento", invece, l'attore americano fa tra i 10mila e i 12mila passi al giorno, riuscendo così a mantenere il giusto equilibrio tra corpo e mente.

Per quanto riguarda l'alimentazione Goodman ha seguito lacon piatti a base di pesce, verdure, frutta e grassi buoni come olio di oliva e frutta secca. Ilper il successo, però, è stato dettato da due regole: drastica riduzione degli zuccheri e controllo delle porzioni.