Jojo Rabbit, un attore ebreo che interpreta Hitler: ecco come e perché è successo

In onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie, Jojo Rabbit è il film diretto da Taika Waititi - ora noto anche per essere il regista degli ultimi due capitoli di Thor - che si pone come uno sguardo surreale e a tratti grottesco della Seconda Guerra Mondiale, del Terzo Reich e, in generale, delle conseguenze che la propaganda nazista poteva avere su giovani menti facilmente influenzabili.

Jojo Rabbit, la trama

Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) è un bambino di dieci anni che attraversa il periodo buio della Seconda Guerra Mondiale credendo nella propaganda nazista. Il bambino tedesco, infatti, fa parte della gioventù hitleriana, crede nei principi del Terzo Reich e soprattutto ha un amico immaginario alquanto particolare: Hitler (Taika Waititi). Jojo vive insieme alla madre Rose (Scarlett Johansson), mentre suo padre è a combattere sul fronte italiano. Il bambino divide il suo tempo tra le avventure con l'amico Yorki e frequentando un campo di "addestramento" per giovani ragazzi hitleriani guidato dal capitano Klenzendorf (Sam Rockwell). Un giorno, però, Jojo scopre che in casa sua è nascosta una ragazza ebrea (Thomasin McKenzie): tutto quello che Jojo conosce o che pensa di sapere crolla davanti a quella scoperta. In cosa potrà credere d'ora in poi?

Ecco perché Taika Waititi interpreta Hitler

Uscito in Italia nel gennaio 2020 e vincitore del Premio Oscar alla Miglior Sceneggiatura non originale, Jojo Rabbit è tratto dal romanzo Caging Skies, firmato da Christine Leunens. Si tratta di una storia che, pur appartenendo alla sfera letteraria, sembra creata appositamente per essere raccontata da Taika Waititi. Prima ancora di Thor: Love & Thunder, dove il ricorso al grottesco e all'assurdo ha offeso molti fan del Marvel Cinematic Universe, Taika Waititi aveva già dimostrato come il ricorso alla satira e alla capacità di ribaltare cose date per assodate fosse un po' il marchio distintivo del suo cinema. Lo aveva dimostrato anche con il suo film What we do in the shadows, dove rivisitava il mito del vampiro trasformandolo in una serie di creature immortali e annoiate, grottesche e involontariamente comiche, che avevano problemi persino a portare fuori la spazzatura. Taika Waititi è un regista che racconta come le cose che si credono certe non sono altro che argilla da poter plasmare sotto i colpi di una comicità a volte nerissima e a volte davvero geniale. Strumenti che utilizza anche in Jojo Rabbit, e che sono riconoscibili dalla scelta di far sì che non solo il protagonista avesse come amico immaginario Adolf Hitler, ma anche che il führer fosse interpretato da un regista neozelandese per metà ebreo e per metà Maori.