Da Joker a Casanova: 15 anni fa moriva Heath Ledger

Quindici anni senza Heath Ledger. Il talentuoso attore australiano, noto per aver interpretato il ruolo di Joker nel film "Il cavaliere Oscuro" e Ennie Del Mar in "I segreti di Brokeback Mountain", morì per un’overdose di farmaci, nel suo appartamento di Soho (New York), il 22 gennaio 2022 all'età di 28 anni. Nella sua breve ma intensa carriera, vinse numerosi riconoscimenti, tra cui un Oscar postumo e un Golden Globe.

Chi era Heath Ledger

Heath Legerd - Heathcliff, il nome di battesimo per esteso - nacque a Perth, in Australia, il 4 aprile del 1979. I suoi genitori divorziarono quando aveva poco più di 10 anni: un’esperienza che segnò profondamente la vita privata dell’attore. Frequentò la Guildford Grammar School dimostrando notevoli abilità sportive e uno spiccato talento attoriale. Dopo aver lavorato con una piccola compagnia teatrale della città natale, all'età di 16 anni decise di lasciare la scuola per dedicarsi alla sua più grande passione: il cinema. Si trasferì quindi a Sidney dove partecipò a diversi casting ottenendo piccoli ruoli nelle serie tv.

La carriera cinematografica

Ledger debuttò al cinema all’età di vent’anni recitando, da esordiente, nella commedia "10 cose che odio di te" (1999), ispirato all’opera di William Shakespeare "La bisbetica domata". L’anno successivo ottenne una parte da protagonista nel film "Il Patriota", con Mel Gibson. La pellicola riscosse un discreto successo ai botteghini. Nel 2001 prende parte al film "Il destino di un cavaliere". La consacrazione vera e propria, però, arrivò nel 2005, quando Ledger fu scelto nel ruolo di protagonista per ben quattro pellicole: "I fratelli Grimm" di Terry Gilliam, "Lord of Dogtown" di Chatherine Hardwicke, "Casanova" di Lasse Hallstrom, e "I segreti di Brockback Mountain", di Ang Lee, grazie al quale ottenne un Golden Globe nel 2006. Raggiunse l’apice del successo interpretando il ruolo Joker ne "Il cavaliere oscuro", firmato dal regista Christopher Nolan, che gli valse un premio Oscar come miglior attore non protagonista. Poco prima di morire, fu ingaggiato per il film di Terry Gilliam "Parnassus - L’uomo che voleva ingannare il diavolo", un progetto che purtroppo non riuscì ad ultimare per via della scomparsa prematura.

La morte

Heath Ledger è morto all’età di soli 28 anni, il 22 gennaio del 2008, per una overdose di farmaci. A trovare il corpo senza vita dell’attore, nel suo appartamento di New York, furono la sua collaboratrice domestica e una fisioterapista con cui aveva concordato un appuntamento per quel pomeriggio. L’ipotesi del suicidio fu smentita dall’autopsia: a uccidere il talentuoso interprete di Joker fu un mix letale di medicine, per lo più sonniferi e ansiolitici che Ledeger assumeva per combattere l’insonnia. Nella sua breve vita, ha avuto relazioni con alcune attrici di Hollywood come Naomi Watts e Michelle Williams che, nel 2005, lo aveva reso padre della piccola Matilda Rose.