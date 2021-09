Il patriota, il film che salvò Heath Ledger

Il patriota è il film con Mel Gibson ed Heath Ledger che andrà in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. Utilizzando il tono del melodramma e del feuilleton storico, Il patriota è una pellicola che non vuole puntare sull'accuratezza storica - aspetto per cui è stato ampiamente criticato - ma sul livello emotivo dei personaggi portati in scena.

Il patriota, la trama

Diretto da Roland Emmerich, Il patriota racconta la storia di Benjamin Martin (Mel Gibson), un veterano della guerra tra francesi e indiani che ha deciso di abbandonare il mondo militare e sotterrare le proprie armi per vivere come mezzadro nella Carolina del Sud. Tutto quello che l'uomo vorrebbe è vivere in pace nel suo appezzamento di terra insieme ai suoi figli, ma ben presto la guerra torna a bussare alla sua porta.

Durante la guerra di indipendenza americana, il figlio maggiore dell'uomo, Gabriel (Heath Ledger), è stato fatto prigioniero dal crudele colonnello britannico William Tavington (Jason Isaacs). Benjamin ha già un conto aperto con l'ufficiale inglese, che si era reso responsabile della morte di uno dei suoi figli. Così, quando l'uomo apprende del destino di Gabriel, decide di partire egli stesso per la guerra, andando contro i suoi principi e le sue ambizioni. Benjamin così recluta un gruppo di volontari che combatteranno dalla parte degli americani, ma non sa che il suo disperato tentativo di salvare Gabriel gli costerà molto più di quanto sia disposto a perdere.

Il film che salvò Heath Ledger dall'oblio

Melodramma storico incentrato su un uomo d'onore costretto a fronteggiare le avversità che la guerra si porta sempre dietro, Il patriota è un film che ha avuto anche il merito di salvare Heath Ledger dall'oblio e condurlo verso una carriera scintillante, per quanto si sia interrotta troppo presto. Prima di prendere parte a Il patriota, l'attore australiano - dopo aver recitato in alcune serie televisive molto note in Australia come Home & Away - aveva raggiunto il grande pubblico con la commedia teen 10 cose che odio di te. In una rivisitazione adolescenziale della commedia di William Shakespeare La bisbetica domata, 10 cose che odio di te raccontava la storia d'amore turbolenta tra Kat Stratford, interpretata da Julia Stiles, e Patrick Verona, che aveva le fattezze di Heath Ledger. Il film ottenne un discreto successo e permise a Heath Ledger di farsi conoscere nel mondo del cinema statunitense. Tuttavia il successo sembrò avere anche un risvolto della medaglia non troppo positivo: a causa della pellicola, infatti, l'attore riceveva solo copioni in cui era chiamato a interpretare l'adolescente rubacuori in commedie che non incontravano il suo gusto.

Per questo, come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, Ledger si trovò a non lavorare per quasi un anno intero ed era già sul punto di tornare in Australia e abbandonare il sogno di diventare attore quando Roland Emmerich gli fece avere il copione de Il patriota. Fu un vero e proprio trampolino di lancio per Heath Ledger. Dopo aver recitato al fianco di Mel Gibson ottenne il ruolo di William Tatcher in Il destino di un cavaliere e pian piano continuò a ottenere ruoli più complicati e acclamati, come quello del cowboy omosessuale in I segreti di Brokeback Mountain e quello iconico di Joker in Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. Ruolo che gli fece avere anche un premio Oscar per il miglior attore non protagonista: premio che venne tuttavia consegnato postumo. Heath Ledger morì infatti all'età di 28 anni il 22 gennaio 2008.