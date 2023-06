"Quei resti sono di Julian Sands": svelato il mistero dell'attore scomparso

I resti umani rinvenuti sul monte Baldy, nel sud della California, appartengono proprio a Julian Sands, l'attore britannico scomparso lo scorso gennaio durante un'escursione. A dare la notizia è la Cnn, che spiega come siano state le forze dell'ordine a dare la conferma. Gli esami condotti su quanto trovato sulle montagne della California hanno infatti dato esito positivo.

La scomparsa

Lo scorso 23 gennaio Julian Sands, nato in Inghilterra ma da tempo residente a Los Angeles, era scomparso durante un'escursione sul Monte Baldy, in California. L'attore, infatti, era un appassionato di alpinismo.

Dato per disperso, erano subito partite le ricerche, rese difficoltose a causa delle difficili condizioni meteo, che hanno provocato anche delle valanghe. Il cellulare che Sands aveva con sé ha continuato a inviare segnali fino al 15 gennaio, per poi svanire nel nulla, scaricandosi. Successivamente, il 18 gennaio, è stata rinvenuta anche l'auto guidata dall'attore. Poi, più niente, almeno fino a qualche giorno fa. Il 23 giugno, infatti, sono stati trovati dei resti umani e si è subito pensato a Sands, soprattutto perché il luogo non era molto lontano dall'area in cui l'artista è scomparso.

Le verifiche effettuate sui resti recuperati hanno infine dato conferma. " Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni. La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test ", è quanto fanno sapere dal dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino.

Chi è Julian Sands

Nato a Otley, cittadina nell'area metropolitana di Leeds (West Yorkshire) nel 1958, Julian Sands è famoso per il suo ruolo in Urla del silenzio e Camera con vista. Il suo volto è stato associato anche al genere horror, avendo recitato ne Il fantasma dell'opera di Dario Argento e Aracnofobia. Per il piccolo schermo ha invece recitato delle parti in Law & Order, Smallville, Dexter, I Medici e molte altre.

Si è sposato nel 1984 con la giornalista Sarah Harvey, dalla quale ha avuto un figlio, Henry Morley Sands. Dopo il divorzio nel 1987, nel 1990 Sands si è sposato con la scrittrice Evgenia Citkowitz. La coppia ha due figli.