"Jurassic World" e gli altri film: cosa vedere stasera in tv

Cosa vedere stasera in tv?

Jurassic World

Apriamo le "danze" con il film disponibile stasera in tv alle 21.20 su Italia 1: Jurassic World. Si tratta naturalmente di una sorta di sequel ideale del cult-movie Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg negli anni Novanta. Uscito nel 2015, il film prende il via ventidue anni dopo i fatti narrati nel primo capitolo, quando il sogno di John Hammond è diventato realtà ed esiste un enorme parco a tema dove i turisti possono vivere al fianco dei dinosauri. Nel parco arrivano Zach (Nick Robinson) e Gray (Ty Simpkins), che passeranno del tempo con la zia (Bryce Dallas Howard), una donna che lavora al parco e sta accarezzando l'idea di creare un nuovo dinosauro in vetro, nello sconcerto dell'esperto di velociraptor Owen (Chris Pratt). Ben presto, però, i due ragazzini si smarriscono nel bosco e Owen e la loro zia saranno costretti a cercarli mentre la minaccia del nuovo dinosauro si fa sempre più pressante.

Nessuna verità

Alle 21.51 su Iris verrà trasmesso Nessuna verità, in cui si racconta la storia dell'agente della CIA Roger Ferris (Leonardo DiCaprio), che viene incaricato di recarsi in Giordania per scovare il principale mandante di una serie di attentanti che hanno gettato l'Europa nel terrore. A guida la missione dell'agente c'è Ed Hoffman (Russell Crowe) che, da Washington, deve guidare i passi dell'agente sul campo, attraverso l'uso di un telefono segreto. Infiltratosi in una cella di Al Qaeda e fingendosi a sua volta un terrorista, Ferris finirà con il trovarsi in situazioni davvero molto pericolose, che non solo metteranno a repentaglio la riuscita della missione - sventare un attentato ai danni degli Stati Uniti - ma metteranno a rischio la sua stessa vita.

Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero

Per gli amanti delle commedie d'azione, alle 21.04 su TwentySeven va in onda il film Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero. Diretto da Kevin Smith il film racconta le vicende di Jimmy (Bruce Willis) e Paul (Tracy Morgan), due poliziotti che sono stati esonerati dal servizio e decidono di occuparsi del recupero di una figurina di baseball rarissima e dal grande valore che è stata rubata a Jimmy. Ben presto, però, i due poliziotti si troveranno coinvolti loro malgrado in una rete criminale, dalla quale però Jimmy vuole uscire vittorioso, per dimostrare alla sua ex moglie di essere un bravo agente e un bravo padre.

Watchmen

L'ultimo consiglio inerente i film disponibili stasera in tv è quello delle 20.59 sul canale 20 Mediaset, su cui va in onda Watchmen, lungometraggio diretto da Zack Snyder e incentrato su un gruppo di vigilanti mascherati che si trovano invischiati in un complotto dal respiro internazionale. Qualcuno, infatti, sta agendo nell'ombra per uccidere tutti i "vigilanti", uno a uno.

Questi supereroi oscuri, pieni di zone d'ombra e di debolezze, che poco hanno a che fare con il concetto canonico di "eroe" dovranno agire in squadra per evitare che il mondo precipiti in un'era oscura di corruzione e violenza.