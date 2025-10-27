Kasia Smutniak nel mirino dei cattolici polacchi: "Non può interpretare la Madonna"

Kasia Smutniak, attrice di origine polacca con una carriera quasi interamente italiana, si trova al centro di una polemica internazionale a causa del suo ruolo nel nuovo film di Mel Gibson, "La resurrezione", sequel della celebre "Passione di Cristo" del 2004. Smutniak interpreterà Maria, madre di Gesù, ma la sua nomina ha suscitato forti reazioni da parte dei cattolici più conservatori del suo Paese d’origine.

Il ruolo nel film di Mel Gibson

Mel Gibson ha affidato a Kasia Smutniak il ruolo di Maria, accanto a Riccardo Scamarcio, che vestirà i panni di Ponzio Pilato. Le riprese sono già iniziate e si svolgono tra Cinecittà, Matera e varie località della Puglia, in un’atmosfera che richiama le ambientazioni suggestive e realistiche già presenti nella "Passione". Il film promette di essere uno dei titoli più attesi del cinema religioso contemporaneo, e la scelta di Smutniak era stata accolta con entusiasmo da parte del pubblico italiano.

Le critiche dall’ala tradizionalista

La polemica è scoppiata in Polonia, dove il sito PolskiiRadi.pl ha sottolineato che Kasia Smutniak ha pubblicamente sostenuto il diritto all’aborto, criticando le leggi restrittive polacche e definendole un pericolo per i diritti delle donne. I media conservatori hanno subito espresso il loro dissenso, ritenendo che tali posizioni siano incompatibili con la rappresentazione di un personaggio sacro come la Vergine Maria.

La protesta ha coinvolto anche il PiS, partito di destra a cui appartiene il presidente polacco Andrej Duda, che ha scritto alla produzione del film per esprimere la propria contrarietà. Le critiche si concentrano sulla discrepanza tra le convinzioni personali dell’attrice e il ruolo religioso che andrà a interpretare sul grande schermo.

Il contesto del diritto all’aborto in Polonia

In Polonia, l’aborto è regolamentato da leggi tra le più restrittive d’Europa. L’interruzione di gravidanza è consentita solo quando la vita o la salute della donna sono in pericolo o in caso di stupro. Queste restrizioni hanno spinto molte donne polacche a recarsi all’estero per esercitare il diritto alla scelta, rendendo il dibattito sull’aborto un tema estremamente sensibile e divisivo nel Paese.

Il contrasto tra le posizioni della Smutniak e le convinzioni religiose dei conservatori polacchi ha quindi acceso un dibattito acceso, in cui si intrecciano questioni di etica, religione e libertà artistica.

Il futuro del film

Nonostante le polemiche, la produzione di "La resurrezione" prosegue regolarmente. Mel Gibson e il suo team hanno confermato la scelta di Smutniak per il ruolo di Maria, sottolineando le qualità artistiche e interpretative dell’attrice, che rendono il personaggio credibile e intenso. Le riprese continueranno in Italia, e il cast include sia attori italiani sia internazionali, consolidando la vocazione del film a unire talento globale e ambientazioni storiche autentiche.

Polemica e dibattito pubblico

La vicenda mette in luce come la sfera privata e le convinzioni personali degli attori possano diventare terreno di confronto pubblico, soprattutto quando si tratta di ruoli sacri o storicamente simbolici.

La questione non riguarda solo la carriera di Kasia Smutniak, ma solleva interrogativi più ampi sul rapporto tra cinema, religione e opinione pubblica, confermando quanto possano essere complesse le dinamiche che circondano produzioni di grande visibilità internazionale.