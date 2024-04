Kingsman, King Kong e gli altri film da vedere stasera in tv

In attesa del fine settimana, scopriamo quali sono i principali lungometraggi che saranno disponibili stasera in tv sui canali in chiaro del digitale terrestre. Dai palinsesti emerge un giovedì sera dedicato al cinema d'azione, tra film incentrati su agenzie segrete o su combattenti che difendono a ogni costo il proprio regno. Non manca nemmeno l'incursione nel cinema fantastico: ecco allora quali sono i titoli da non perdere questa sera in prima serata.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Kingsman: secret service

Il primo film che vi consigliamo di vedere stasera in tv è quello disponibile alle 21.17 su Italia 1: Kingsman: Secret Service, che rappresenta una rilettura sia del genere spionistico che guarda a 007 sia al mito dei cavalieri della tavola rotonda di Re Artù. La storia è quella di un ragazzo della Londra operaia (interpretato da Taron Egerton) che scopre di essere il figlio e l'erede di una nota spia e che viene "salvato" da un agente (Colin Firth) che lo introduce all'addestramento necessario per diventare a tutti gli effetti uno degli "uomini del re", un Kingsman. Tutto questo mentre l'agenzia segreta sta cercando di tenere testa alla minaccia rappresentata da un miliardario (Samuel L. Jackson) che potrebbe arrivare a causare una strage.

King Kong

Uscito nel 2005 e diretto dal Peter Jackson regista della trilogia dedicata a Il signore degli anelli, King Kong è un film che recupera una delle figure mostruose più famose della settima arte. Al centro del racconto c'è una troupe cinematografica guidata da un regista ambizioso (Jack Black) che vuole girare un film esotico nell'Isola del Teschio, un'isola che non si trova su nessuna mappa e ha un'aurea leggendaria. Con lui ci sono anche i due protagonisti del suo film (Naomi Watts e Kyle Chandler) e sarà proprio l'attrice a pagare il prezzo peggiore di quell'incursione, quando un gruppo di indigeni decide di rapirla per darla come "premio" al temibile Kong, re dell'isola. Il film va in onda stasera alle 21.05 su TwentySeven.

L'uomo dei ghiacci - The ice road

C'è stato un tempo in cui si pensava che l'attore Liam Neeson non fosse in grado di essere il protagonista di un film d'azione, invece poi è arrivatoIo vi troverò e le carte in tavola sono cambiate. L'uomo dei ghiacci - The Ice Road - film che va in onda alle 21.20 su Rai 2 - è un lungometraggio che si inserisce alla perfezione in questa nuova corrente della carriera dell'attore irlandese. La storia è quella di un abile autista di camion esperto nella guida su ghiaccio che è chiamato a salvare la vita a otto minatori rimasti intrappolati sotto il ghiaccio, in una delle zone più pericolose del Canada, a cui rimangono solo 36 ore di ossigeno. Ma la corsa contro il tempo è solo uno dei tanti ostacoli che l'autista dovrà affrontare.

300: l'alba di un impero

L'ultimo film che vi consigliamo di vedere tra quelli disponibili stasera in tv è quello disponibile alle 21.12 sul canale 20 Mediaset: 300 - L'alba di un impero, che rappresenta un sequel ideale di 300 ed è a sua volta ispirato a un romanzo grafico di Frank Miller. In questo film il generale ateniese Temistocle decide di fronteggiare la minaccia rappresentata da Serse, che è di nuovo interpretato da Rodrigo Santoro.

Nel cast del film anche la diva Eva Green.