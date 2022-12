Il nuovo film di Kingsman e tutti gli omaggi alla saga di 007

Kingsman: Secret Service è il film che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 4. Diretto da Matthew Vaughn, Kingsman è liberamente tratto dalla serie di fumetti intitolata The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons e strizza tantissimo l'occhio all'eredità iconica della saga di 007 e di James Bond. Non a caso, il cast del film è composto quasi interamente da attori britannici.

Kingsman: Secret Service, la trama

L'anno è il 1997 e l'agente segreto Harry Hart (Colin Firth), conosciuto con il nome in codice Galahad, non può fare niente quando il suo pupillo (Jack Davenport) perde la vita in una missione pericolosissima in Medio Oriente. Diciassette anni dopo Eggsy (Taron Egerton), orfano di padre, conduce una vita non proprio rose e fiori. Vive in un quartiere popolare di Londra, con una madre stanca e un patrigno molto spesso abusivo e violento. Quando Eggsy rischia di finire in prigione per un furto d'auto, il ragazzo ricorda di aver ricevuto alla morte del padre una medaglia con un numero inciso sopra, da contattare in caso di emergenza. Eggsy compone il numero e in breve tempo non solo vede i suoi problemi legali risolti, ma scopre anche la vera identità del padre: un agente segreto di un'agenzia altrettanto segreta, i Kingsman. Istruito da Galahad in persona, Eggsy comincia l'addestramento per diventare una spia, anche grazie agli insegnamenti di Merlino (Mark Strong), mentre all'orizzonte si profila una minaccia impersonata dal genio Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), che ha un piano diabolico per distruggere l'umanità.

Gli omaggi alla saga di James Bond

Kingsman: Secret Service è un prodotto che ha una sua personalità e una sua voce ben definite, con una messa a fuoco che lo ha reso un prodotto quasi iconico, nonostante la breve età - è infatti uscito al cinema "solo" nel 2014. Una resa finale che è stata raggiunta anche grazie all'impegno di tutto il cast che, per ottenere un risultato di successo, ha persino rischiato la vita durante le riprese. Al di là della storia derivante dai fumetti originali e la determinazione ad essere un prodotto capace di stare in piedi con le sue sole forze, Kingsman: Secret Service è un film che omaggia moltissimo la tradizione legata alla figura leggendaria di James Bond e, in generale, a tutta la saga di 007. Il primo aspetto che salta all'occhio è la location scelta per lo svolgersi della storia. Il film di Matthew Vaughn, infatti, presenta una fortissima identità britannica: dalla sceltà degli attori britannici, passando per l'accento usato durante la recitazione, arrivando anche alla centralità di Londra nella formazione del protagonista. Proprio come James Bond, Eggsy è un personaggio pressoché indivisibile dalle sue origini, con una specie di identificazione con il Regno Unito stesso.