Sorprese e diatribe giudiziarie: il giallo sull'eredità della Lollo

Mercoledì mattina è stata aperta la camera ardente in Campidoglio, giovedì il giorno dei funerali. Il mondo dello spettacolo si prepara a dare l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida, una delle ultime dive della scena internazionale, morta lunedì all’età di 95 anni. Un cuscino di rose rosse adagiato sul feretro e le foto con le pose più belle in suo onore, ma c’è anche un altro aspetto della vicenda da considerare. Il riferimento è alla ricca eredità dell’attrice e alle persone che verranno convocate dal notaio.

L’eredità di Gina Lollobrigida

L’apertura del testamento è in programma nei prossimi giorni, solo in quel momento verranno disvelate le ultime volontà della Lollobrigida. L’eredità è piuttosto importante, conferma Repubblica: una villa sull'Appia Antica, un appartamento a Roma, un magazzino a Pietrasanta, un monolocale nel Principato di Monaco. E ancora: gioielli di enorme valore, mobili antichi e oggetti d'arte. Nell’elenco dei convocati figurerà sicuramente Andrea Milko Skofic, figlio dell’attrice e erede legittimo. Qualche dubbio in più su altri due uomini importanti della vita della Lollobrigida: Andrea Piazzolla e Javier Rigau.

Piazzolla è stato il factotum della Lollobrigida per tredici lunghi anni e ha accompagnato la diva nell’ultima fase della sua vita. Considerato dalla “Lollo” come un figlio, il 34enne deve fare i conti con guai giudiziari: denunciato da Skofic, è finito alla sbarra per circonvenzione d’incapace e venerdì si terrà una delle ultime udienze. Secondo il figlio dell’attrice, avrebbe depredato il patrimonio della madre e per questo ha richiesto l’intervento di un amministratore di sostegno. In difesa di Piazzolla è intervenuto l'avvocato Ingroia: "La sensazione è che la maggior parte delle persone che si presenterà giovedì al funerale lo farà più per interesse che non per affetto nei confronti di Gina Lollobrigida. Devo dire che l'unica persona che le è stata accanto è stato proprio Piazzolla".

Javier Rigau, invece, è l’ex marito della Lollobrigida, già al centro di un’incredibile querelle. La “Lollo” ha sempre sostenuto di aver sposato lo spagnolo a sua insaputa, arrivando a denunciarlo per truffa e falso. Rigau è stato assolto perché il fatto non sussiste e, inoltre, il Vaticano ha annullato la loro unione con dispensa papale nel 2019, a testimonianza della regolarità del matrimonio. In attesa di conoscere le ultime volontà della stella di Sulbiaco, il cinquantaduenne ha già preso posizione: “Io non erediterò nulla. Il suo patrimonio è tutto sparito”.