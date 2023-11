L’evento Barbenheimer ora diventa un film: ecco quello che sappiamo

La scorsa estate sembrava non esserci argomento più chiacchierato e discusso di quello che passerà alla storia con il nome di Barbenheimer. Un'etichetta dietro la quale si celava l'uscita simultanea - negli Stati Uniti - dei due film più attesi della stagione cinematografica: Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig. Il primo ha portato sullo schermo la vera storia dello scienziato che ha portato alla nascita della bomba atomica. Il secondo è un manifesto femminista ambientato tra il mondo reale e il mondo di Barbie. Entrambe le pellicole hanno ottenuto incassi da capogiro, capaci di sconfiggere numerosi record e di portare di nuovo tantissimi spettatori in sala. Inoltre, il fatto che negli Stati Uniti i due film uscissero lo stesso giorno ha spinto decine e decine di esercenti ad organizzare un doppio spettacolo, per cui chi pagava il biglietto poteva vedere Barbie e Oppenheimer nel corso della stessa serata, uno dietro l'altro. Un evento, dunque, che ha coinvolto il cinema sotto molti punti di vista e che ora è pronto a diventare un film.

Stando a quanto si legge sul The Hollywood Reporter, in America sarebbe già in lavorazione un film intitolato Barbenheimer, che dovrebbe essere diretto da Charles Band, personalità molto nota nel mondo del cinema "di serie B", abituato a realizzare pellicole a basso budget sin dagli anni Settanta. Secondo la fonte già citata, il film dovrebbe raccontare la storia della dottoressa Bambi J. Barbenheimer, che vive a Dolltopia (doll, in inglese, significa proprio bambola) e che non riesce più a sopportare il modo in cui le bambole vengono trattate dai bambini umani, che non ne hanno cura, e che, al contrario, dimostrano quasi velleità distruttive. Per questo Barbenheimer decide di avventurarsi nel mondo umano per constatare coi propri occhi come stanno realmente le cose: è così che la scienziata si rende conto che l'umanità è terribile, brutale e crudele. Per questo decide di creare una bomba atomica capace di mettere la parola fine alla razza che sta torturando la sua.