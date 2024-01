"L'uomo che sussurrava ai cavalli" e gli altri film da vedere stasera in tv

Finite ufficialmente le feste natalizie e tornati al tran tran quotidiano, anche i palinsesti televisivi si sono svestiti di pellicole a tema e sono tornate a proporre lungometraggi disparati per andare incontro a quanti più cinefili possibili. Ecco allora quali sono i film disponibili stasera in tv.

I film da vedere stasera in tv

Pattini d'argento

Quando si legge il titolo Pattini d'argento il primo pensiero va al romanzo di metà Ottocento firmato da Mary Mapes Dodge. Il film che va in onda questa sera alle 21.30 su Rai 1 è una trasposizione di quel romanzo, ma che prende solo spunto dalla storia di Mapes Dodge, per poi trasformarsi in una sorta di Romeo e Giulietta in Russia. La storia è quella di un ladro pattinatore che usa le sue malefatte per pagare le spese mediche del padre malato. La sua strada poi si intreccia a quella di Alisa, una giovane ragazza che vorrebbe studiare ma che è costretta dal padre a subire il corteggiamento di un conte.

L'uomo che sussurrava ai cavalli

Appuntamento alle 21.06 sul canale TwentySeven dove va in onda L'uomo che sussurrava ai cavalli. La storia prende il via quando la piccola Grace (una giovanissima Scarlett Johansson), provetta cavallerizza, viene coinvolta in un incidente con la sua migliore amica, mentre le due erano in sella ai rispettivi cavalli. L'amica di Grace e il suo cavallo muoiono, mentre a Grace viene amputata una gamba. La situazione, naturalmente, getta la ragazzina nello sconforto e nella depressione, sotto lo sguardo sempre più preoccupato della madre (Kristin Scott Thomas). Per cercare di aiutare la figlia, allora, la donna assume un Sussurratore (Robert Redford), un cowboy che riesce a curare il cavallo traumatizzato di Grace e, pian piano, a curare le ferite nell'animo della bambina.

I molti santi del New Jersey

Alle 21.20 su Rai 4 viene invece trasmesso I molti santi del New Jersey, pellicola che si presenta sul piccolo schermo come prequel della fortunata serie de I soprano. Nello specifico, il film racconta le origini e la giovinezza di Tony Soprano, ruolo che fu di James Gandolfini e che nel film di Alan Taylor è interpretato dal figlio Michael Gandolfini. Guidato dall'amato zio Dickie (Alessandro Nivola), il giovane Tony scoprirà i segreti e le contraddizioni della sua famiglia, sullo sfondo di una città sprofondata nel crimine.

Figli delle stelle

Le proposte dei film disponibili stasera in tv si concludono con un titolo disponibile per chi ha difficoltà ad addormentarsi. Alle 00.25 su Canale 5 è disponibile Figli delle stelle, una commedia tutta da ridere che affronta però il tema della corruzione, delle ingiustizie sociali e del precariato. Tutto prende il via quando un portuale di Marghera (Fabio Volo) decide di "vendicare" la morte di un collega rapendo il ministro Gerardi e chiedere un riscatto. Aiutato da altri "disperati" (interpretati da Pierfrancesco Favino, Giuseppe Battison, Claudia Pandolfi e Paolo Sassanelli), il protagonista finisce però col rapire la persona sbagliata (Giorgio Tirabassi), dando il via a una girandola di disavventure tutte da ridere.