La magia del cinema da vivere con un'orchestra dal vivo e la voce di Luca Ward

La Cinesymphony Orchestra, formata da oltre 50 elementi, farà rivivere la magia del cinema nello spettacolo "Soundtracks"

Ascolta ora 00:00 00:00

La magia del cinema non sarebbe la stessa senza le meravigliose musiche che accompagnano le immagini e le emozioni. Ora una serata speciale celebra i più grandi compositori di musica per il cinema, autori di colonne sonore indimenticabili, capaci di conquistare il pubblico di ogni età.

La voce narrante

Ad accompagnare questa magia una delle voci più amate del panorama italiano, Luca Ward, presente dal vivo per trasportare lo spettatore nel fantastico mondo del grande cinema. È questo “Soundtracks” il format teatrale prodotto da Dimensione Eventi che vede sul palco, per due ore di concerto, la Cinesymphony Orchestra, in collaborazione con Estemporanea Orchestra, con oltre quaranta elementi.

Un viaggio nella magia

Quello che il pubblico vivrà è letteralmente un viaggio sensoriale fatto di immagini, musica e voce, tra le musiche epocali di John Williams, Hans Zimmer, Nino Rota, Alan Silvestri; attraverso melodie che sono diventate immortali e iconiche.

I film raccontati

Tante saranno le pellicole che attraverso la memoria del suono verranno rivissute dai presenti; dal tema de “Il Padrino”, alla marcia imperiale di “Star Wars”, dal maintrack di “The Avengers” al romanticismo de “La vita è bella”, dalle nuove serie di successo come “Game of Thrones” a film evergreen come “Back to the Future”. A dirigire l’orchestra il Maestro e compositore Paolo Annunziato, giovane talento internazionale che ha collaborato con successo alle colonne sonore delle serie “Mare Fuori”, “L’Allieva” e “La legge di Lidia Pöet”.

Alla regia Claudio Insegno, uno dei registi più poliedrici del panorama teatrale italiano, capace di spaziare dal mondo musical (“Hairspray”, “Jersey Boys”, “La Famiglia Addams”, “Sweeney Todd”) alla commedia (“Un marito per due”, “Rumori fuori scena”, “Il Vizietto”) fino al mondo family (“Peppa Pig e la Caccia al Tesoro”). Proprio insegno racconta: “ Per me la vita di ognuno di noi dovrebbe essere sempre accompagnata dalla musica. Celebrare le colonne sonore iconiche di film, creando un viaggio musicale che trasporti il pubblico dentro le emozioni e le storie che queste musiche richiamano è sempre stato un mio sogno. Lo spettacolo sarà una combinazione di esecuzioni musicali dal vivo e narrazione per far rivivere il potere emotivo del cinema attraverso la musica ".

Il regista aggiunge poi: " Ed essere aiutato dall’ iconica voce di Luca Ward non fa che arricchire le note musicali e scaldare il cuore del pubblico. Chiudendo gli occhi e ascoltando la sua voce sembrerà di aver trascorso una piacevole serata in compagnia di miti internazionali come Russel Crowe, Keanu Reeves, Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson ”.

Le date del tour

sarà:

• 10 gennaio 2025: MILANO Teatro Dal Verme

• 17 aprile 2025: ASSISI Teatro Lyrick

• 9 maggio 2025: BRESCIA Teatro Dis_Play (Brixia Forum)

• 17 maggio 2025: NAPOLI Teatro Augusteo