Malattia improvvisa, muore a 61 anni la star di Brooklyn Nine-Nine Andre Braugher

Si è spento a 61 anni, a causa di un'improvvisa malattia, l'attore americano Andre Braugher, noto soprattutto per aver recitato nella serie televisiva "Brooklyn Nine-Nine" e per il suo ruolo ne "I Fantastici Quattro e Silver Surfer". A diffondere la notizia, con uno scarno comunicato, è stato il suo agente, il quale non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli.

Nato a Chicago nel 1962, Braugher condusse i suoi studi presso l'Università di Stanford e in seguito alla Juilliard School di New York. L'esordio davanti alle telecamere avvenne nel 1989, quando interpretò il ruolo del detective Winston Blake nella serie tv "Kojak". Sempre nel 1989 arrivò anche la prima esperienza nel mondo del cinema in "Glory - Uomini di gloria", film sulla guerra di secessione americana diretto da Edward Zwick.

La sua fama è legata indissolubilmente alla serie televisiva "Brooklyn Nine-Nine", andata in onda per otto stagioni consecutive tra il 2013 e il 2021 e trasmessa da Fox prima e dalla Nbc poi. La sitcom riscosse un grande successo negli Stati Uniti, così tanto da trionfare nell'edizione 2014 dei Golden Globe. L'attore fece perte del cast fin dall'esordio della serie sul piccolo schermo, diventando uno dei personaggi più apprezzati dai telespettatori, anche per l'evoluzione che il capitano "Raymond Holt" da lui interpretato ebbe nel corso degli episodi.

Le sue esperienze nel mondo del cinema proseguirono, seppur limitate spesso a ruoli di secondo piano in film di una certa rilevanza, come "Schegge di paura" (1996), "Get on the bus" di Spike Lee (1996), "City of Angels – La città degli angeli" (1998), "Un gran giorno per morire" (2000) o "I Fantastici 4 e Silver Surfer" (2007).

Nel corso della sua carriera, Braugher è stato premiato con due Emmy Awards, il primo come miglior attore protagonista di una serie drammatica con "Homicide" nel 1998 e il secondo come miglior attore protagonista in una miniserie o film per la recitazione in "Thief – Il professionista" nel 2006.