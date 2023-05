La maledizione della Prima Luna, tutte le curiosità sul film con Johnny Depp e Orlando Bloom

Ispirato a un'attrazione di Disneyland, La maledizione della Prima Luna è il primo capitolo della saga cinematografica diventata poi famosa con il titolo originale Pirati dei Caraibi. La pellicola, che va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1 ha anche il merito di aver regalato al pubblico uno dei personaggi cinematografici più iconici del nuovo millennio, Jack Sparrow.

La maledizione della Prima Luna, la trama

A Port Royal la vita sembra scorrere in modo tranquillo. Elizabeth Swan (Keira Knightley), la figlia del governatore, è appassionata di storie corsare, ma deve imparare a rispettare il ruolo che la società ha già deciso per lei. Chiesta in sposa dal Commodoro della flotta (Jack Davenport), Elizabeth ha in realtà sentimenti non dichiarati per Will (Orlando Bloom), un giovane fabbro che suo padre aveva salvato da un naufragio anni prima. Un giorno a Port Royal arriva il pirata Jack Sparrow (Johnny Depp), che in breve tempo viene arrestato e condotto in prigione. Ma non è Jack Sparrow la vera minaccia che incombe sul piccolo borgo di mare. Quando cala il sole, infatti, Port Royal viene attaccato dalla Perla Nera, una nave di ammutinati che mette a ferro e fuoco la città. Elizabeth viene rapita sotto gli sguardi impotenti di Will, da sempre innamorato di lei. Così il fabbro decide di liberare Jack Sparrow e di partire con lui all'inseguimento della Perla Nera e del suo Capitan Barbossa (Geoffrey Rush). Will non ha idea che sulla ciurma che ha rapito la sua amata incombe una terribile maledizione, né che il destino di Elizabeth si nasconde proprio nel passato di Will.

Tutte le curiosità sul film

Il tatuaggio di Jack Sparrow

In una delle prime scene di Jack Sparrow a Port Royal, il pirata viene riconosciuto dal Commodoro grazie a un tatuaggio sul braccio che lo identifica. Si trattava di un tatuaggio fatto, creato sulla pelle dell'attore appositamente per il ruolo che era chiamato a interpretare. Tuttavia, dopo la fine delle riprese e forse proprio a causa dell'enorme successo del film, Johnny Depp decise di farsi davvero lo stesso tatuaggio.

Perché è stato scelto Orlando Bloom?

Sebbene il personaggio di Jack Sparrow sia di quelli in grado di riempire lo schermo e rubare la scena, in realtà il protagonista di questo primo capitolo è Will Turner, un personaggio alla ricerca delle proprie origini mentre cerca di salvare l'amore della sua vita. All'inizio della produzione, secondo il sito dell'Internet Movie Data Base, il regista Gore Verbinski era indeciso se assumere Heath Ledger - che avrebbe poi perso la vita nel 2008 - o Orlando Bloom. La scelta ricadde su quest'ultimo perché Orlando Bloom aveva interpretato l'elfo Legolas ne Il signore degli anelli e questo avrebbe potuto renderlo più appetibile per il pubblico.

Occhiali da sole invisibili?

Per la maggior parte delle scene girate all'aperto, Johnny Depp indossa delle lenti a contatto speciali, che avevano lo scopo di schermare il sole, proprio come avrebbero potuto fare degli occhiali da sole. La scelta di utilizzare queste lenti era dettato dal bisogno che Jack Sparrow tenesse gli occhi ben aperti anche davanti al riverbero del sole.

La scelta del titolo

All'inizio il film, in lingua originale, avrebbe dovuto intitolarsi solo Pirates of the Caribbean, Pirati dei Caraibi. Tuttavia il capo alla Disney, Michael Eisner, suggerì di aggiungere anche il sottotitolo The curse of the Black Pearl (la maledizione della Perla Nera), nel caso il film avesse avuto abbastanza successo da permettere sequel e, dunque, nuovi capitoli. Il regista Gore Verbinski non apprezzò particolarmente questa aggiunta, anche perché la trovava fuorviante, dal momento che non è la nave di Barbossa ad essere maledetta, ma l'oro atzeco che essa trasporta. Per cercare di arginare il malcontento del metteur en scene si decise di lasciare il sottotitolo, ma di scriverlo in piccolo sotto il titolo principale.

L'incidente di Keira Knightley

Dopo aver effettuato delle riprese in notturna in una delle isole dei Caraibi scelte come sfondo delle vicende dei protagonisti, la barca su cui viaggiava Keira Knightley andò a sbattere contro una scogliera. La barca né uscì danneggiata e affondò. L'attrice era sulla barca solo insieme a sua madre e al comandante della piccola imbarcazione. Fortunatamente l'incidente non ebbe alcuna conseguenza e tutti e tre ne uscirono praticamente illesi. Ma il pericolo corso dall'attrice principale convinse la produzione a girare tutte le scene notturne dei Caraibi in studio e non nelle vere location.

Un Topolino nascosto

Non è certo un segreto che molti film della Disney sono pieni di easter eggs, perle e rimandi nascosti, che non sono altro che omaggi all'immaginario collettivo costruito dalla stessa casa di produzione. La maledizione della Prima Luna non fa differenza. Durante l'assedio iniziale a Port Royal, se si fa attenzione si può vedere che l'ultimo colpo di cannone accende una forma nel cielo notturno che ha tutte le sembianze di Topolino, il Mickey Mouse simbolo della casa di produzione.

Le possibilità di Jack Sparrow

Stando a quanto si legge su IMDB, lo scrittore e co-creatore della storia Stuart Beattie creò il personaggio di Jack Sparrow avendo in mente l'attore Hugh Jackman. Il nome di Jack, addirittura, sarebbe un omaggio al cognome dell'interprete di The Greatest Showman, Fu lo studio a mettere un veto sull'assunzione dell'attore, che non era ritenuto abbastanza famoso per poter essere una leva per il grande pubblico. Si pensò anche di assumere Robert De Niro, ma l'attore rifiutò perché non era convinto che la pellicola potesse essere di successo. Solo a quel punto si pensò di offrire il ruolo a Johnny Depp che rese Jack Sparrow un prolungamento di se stesso.