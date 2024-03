Malore sul palco per Stefano Fresi: spettacolo interrotto a Brescia

Momenti di paura lo scorso sabato sera, 9 marzo, per l'attore l'attore romano Stefano Fresi, impegnato nel monologo Dioggene, sul palcoscenico del Centro Lucia di Botticino a Brescia. Mentre stava recitando ha iniziato a non sentirsi bene e lo ha comunicato alle 130 persone presenti che si sono allarmate. " Scusate, non è nello spettacolo ", ha spiegato l'attore per far capire cosa stava accadendo.

L'interruzione

Dopo cinque minuti l'attore ha compreso di non poter più andare avanti e si è fermato interrompendo la rappresentazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 chiamati dal personale del teatro e l'attore è stato subito soccorso. Ad aggiornare il pubblico è stato sempre il personale del teatro tramite la pagina Facebook: " In seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile. Il biglietto, per chi lo ha acquistato, sarà il medesimo ".

Nella serata del monologo si erano sparse tra il pubblico voci preoccupati, per fortuna invece dopo le visite mediche tutto è rientrato, anche se l'attore avvrà bisogno per il momento di un periodo di riposo.

Il successo di Fresi

Amatissimo dal pubblico, Fresi è uno degli attori italiani più prolifici. tra i protagonisti storici della serie I delitti del BarLume. Ha sempre alternato la carriera di attore di teatro a quella televisiva. È anche un compositore cantante e musicista e doppiatore. Ha partecipato alla fortunata serie: Un medico in Famiglia per poi passare al drammatico Romanzo Criminale. Al cinema ha recitato nel film Viva l’Italia e in Smetto quando voglio e proprio grazie a questa pellicola ha ottenuto una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista.