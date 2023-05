"Ho risposto all'appello del Papa". Martin Scorsese svela il prossimo film

Ad oggi è considerato uno dei maggiori esponenti della New Hollywood. Regista, sceneggiatore e produttore con cittadinanza italiana, Martin Scorsese è ammirato da pubblico e critica per i suoi film imponenti e dal grande appeal. Abile sperimentatore, non si è mai dato per vinto di fronte alle difficoltà di un mestiere in continuo cambiamento. Suo è Taxi Driver, Gangs of New York e il recentissimo Killer of the Floower Moon che è stato presentato al Festival del cinema di Cannes. Il regista, però, secondo quanto è trapelato in rete, pare che sia già al lavoro sul prossimo film.

L’annuncio arriva dallo stesso Martin Scorsese a La Civiltà Cattolica, durante un incontro con padre Antonio Spadano, il direttore della rivista internazionale dei gesuiti. " Ho risposto all'appello che il Papa ha fatto agli artisti nell'unico modo che so: immaginando e scrivendo una sceneggiatura di un film su Gesù – rivela a gran voce - E sto per cominciare a realizzarlo ". La conversazione tra Martin Scorse e il direttore de La Civiltà Cattolica ha rappresentato il momento centrale dell'ultima giornata di un convegno, dal titolo The Global Aesthetics of the Catholic Imagination, che è stato organizzato dalla stessa rivista internazionale dei gesuiti insieme alla Georgetown University di Washington, svolto tra il 25 al 27 maggio, a Villa Malta, a Roma.

L'incontro, oltre alla presenza eccellente del regista, ha riunito 40 tra poeti, narratori, sceneggiatori e registi da vari Paesi del mondo di fede cattolica o che "sentono" il cattolicesimo come una sorte di dimensione formativa del loro sviluppo artistico. Il convegno è stato un modo per parlare di fede e di religione in senso lato, impegnando gli intellettuali in una conversazione sulle dimensioni spirituali della vita che continuano a plasmare l’immaginario poetico e letterario.

Oltre all’annuncio di Scorsese, l’incontro è stato anche un momento in cui il regista ha spiegato il suo rapporto con il cinema e la religione. Ha rivelato della sua ammirazione per il Gesù de Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, dell'esperienza molto significativa che ha provato durante la visione de L'ultima tentazione di Cristo e della ricerca sulla figura di Gesù che ha stigmatizzato in Silence. Non una semplice intervista, ma un dialogo personale. Scorsese, infine, ha parlato anche della sua esperienza come religioso, e della violenza – a volte anche troppo eccessiva - nei suoi film.