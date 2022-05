Shutter Island, la verità dietro il titolo del film con Leonardo DiCaprio

Shutter Island è il film diretto da Martin Scorsese in onda questa sera, in seconda serata, alle 23.44 su Italia 1. Tratto dal romanzo L'isola della paura di Dennis Lehane, Shutter Island è stato accolto benissimo sia dalla critica che dal pubblico, che è rimasto colpito dal messaggio di fondo che il film trasmette grazie a un finale diventato già iconico, nonostante Shutter Island sia arrivato al cinema "solo" nel 2010.

Shutter Island, la trama

Edward Daniels (Leonardo DiCaprio) è un agente federale chiamato a indagare insieme al collega Chuck Aule (Mark Ruffalo) riguardo la scomparsa di una paziente dell'Ashecliff Hospital. Si tratta di una struttura destinata a criminali con problemi di salute mentale, posizionata su un'isola impervia, circondata da alte scogliere che rendono impossibile qualsiasi fuga: o almeno questo è ciò che si credeva prima della scomparsa di Rachel Solando, che sembra essere letteralmente scomparsa nel nulla. Durante le indagini, parlando con il primario della struttura (Ben Kingsley), Edward scopre che Rachel era stata internata dopo aver affogato e ucciso i figli, ma sull'isola sembra esserci qualche mistero che impedisce all'agente di entrare in contatto coi documenti della paziente e scoprire davvero cosa le sia successo.

Mentre segue indizi che sembrano più codici che piste da seguire, Edward viene anche tormentato da sogni e incubi in cui il ricordo della moglie Dolores (Michelle Williams), morta a seguito di un incendio, lo tormenta. È proprio il fantasma di Dolores a invitarlo a proseguire nelle indagini, ed è sempre Dolores che gli sussurra, attraverso i sogni, che sull'isola è presente anche l'uomo responsabile della sua morte. Per Edward, dunque, la voglia di risolvere il caso si mischia al suo desiderio di far luce sul suo lutto personale, ma niente di quello che troverà a Shutter Island potrà salvarlo da una verità che potrebbe distruggere ogni cosa.

Il vero significato dietro al titolo del film

Shutter Island, come ricorda il sito IMDB, è stato uno dei film di maggior successo nella carriera di Martin Scorsese. Sebbene il regista abbia firmato alcune delle pellicole fondamentali del cinema del Novecento (e non solo), Shutter Island è stato quello che è riuscito a incassare di più, coi suoi 239 milioni di dollari incassati a livello globale, almeno fino all'uscita nel 2013 di The Wolf of Wall Street. Il motivo di tale successo si deve tanto alla scelta della storia, quanto a quella del cast. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, il sito dell'Internet Movie Data Base rende noto che Mark Ruffalo riuscì a ottenere il ruolo di Chuck grazie a una lettera "da fan" che spedì direttamente a Martin Scorsese, sottolineando quanto fosse profondo il suo desiderio di lavorare con il regista di C'era una volta in America.

Leonardo DiCaprio, invece, veniva già da una lunga collaborazione con il regista: quasi ereditanto il ruolo di Robert De Niro, DiCaprio era diventato qualcosa di simile a un attore feticcio per Martin Scorsese. Prima di Shutter Island, infatti, i due avevano già collaborato in Gangs of New York, The aviator e The departed - Il bene e il male. Quindi non sorprese nessuno vedere Leonardo DiCaprio nei panni del protagonista. La sua presenza, insieme a quella di Mark Ruffalo, spinse molti spettatori ad andare in sala. Ma a spingere il pubblico a pagare il prezzo del biglietto fu anche la scelta di una storia molto cupa, piena di misteri, dalle tinte horror e che rifletteva sul tema della mostruosità insita negli esseri umani.

Una storia che, a ben vedere, si poteva già indovinare dal titolo, che nasconde un indizio ma anche uno spoiler e che, di per sé, rappresenta già un tratto geniale dell'opera. Shutter Island, infatti, è sì il nome dell'isola dove si svolge tutta l'azione e l'indagine, ma è anche un gioco di parole, un anagramma. Scomponendo le due parole, infatti, si ottengono altre due frasi microscopiche. Da una parte truth and lies, ossia "verità e menzogne"; dall'altra la frase Truth denials, ossia "negazione della verità". Due poli - quelli tra le bugie e la negazione - che sono alla base della storia di Edward e di Chuck, e di tutto ciò che avviene sull'isola mentre i federali cercano una paziente scomparsa.