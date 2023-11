"The Marvels" non funziona al botteghino e Marvel corre ai ripari. Ecco come

Ascolta ora: ""The Marvels" non funziona al botteghino e Marvel corre ai ripari. Ecco come"

La notizia non sorprende più di tanto ed era stata ampiamente annunciata da tempo a partire dai siti americani. I supereroi hanno perso "i loro poteri", soprattutto sul pubblico al botteghino, stanco del numero impressionante di storie che ormai da 15 anni si accavallano l'una sull'altra, fagocitate soprattutto dalla piattaforma Disney +, che al contrario gode di ottima salute. Così a farne le spese è stato The Marvels l'ultimo capitolo dell'infinita saga Marvel. Il film con Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani e Samuel L. Jackson, nonostante sia un prodotto molto buono che strizza l'occhio ai teen ed è perfetto per le famiglie, paga uno scotto non certo per colpa sua.

Gli incassi

The Marvels ha debuttato in Nordamerica con solo 46 milioni di dollari di incassi, il peggior risultato di sempre del marchio, che nel 2008 quando aveva debuttato con Iron Man, aveva non solo creato un nuovo filone, ma portato nelle casse della Marvel 30 miliardi di incassi in tutto il mondo, tanto da spingere Martin Scorsese a lanciare un allarme su questo tipo di blockbuster che a suo parere stava soffocando il cinema d'autore.

La "corsa ai ripari"

Se Scorsese può gioire di questo ultimo risultato, lo stesso non si può dire di Marvel che in qualche modo già conosceva il rischio di questa pellicola. Ad accennarlo l'8 novembre, prima ancora dell'uscita nelle sale, il ceo di Disney Bob Iger che durante un incontro con gli investitori aveva detto che l'impero cinematografico della casa di Topolino aveva " perso focus per un "enfasi sulla quantità " del suo predecessore Bob Chapek.

Da qui la decisione, presa congiuntamente da Disney e Marvel, di ridurre la produzione da tre a un solo film all'anno nel 2024. Una notizia che certo non farà piacere agli appassionati, ma si è resa necessaria per evitare l'emorragia di incassi delle major, non dovuta, come era stato detto in un primo momento, allo sciopero che per quasi sei mesi ha bloccato Hollywood.

Il prossimo supereroe del grande schermo

Così per il 2024 l'unica uscita sarà quella di Deadpool 3, nelle sale il 26 luglio del prossimo anno. Sarà il primo film della serie Deadpool da quando la Disney ha acquistato 20th Century Fox e il primo con il bollino 'rated R' (sigla adottata per indicare i film vietati ai minori di 17 anni senza presenza di un adulto, ndr) distribuito dagli studi Marvel.