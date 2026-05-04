Matilde Gioli: “Ragazze, prima del principe azzurro cercate voi stesse”

Matilde Gioli è la protagonista della commedia romantica “Non è un paese per single” tratto da uno dei best seller di Felicia Kingsley, la scrittrice di “romance” da 4 milioni di copie vendute più amata dalle giovani donne, che sarà disponibile dall’8 maggio su Prime Video. In questa intervista l’attrice, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo della dottoressa Giulia Giordano in “Doc - Nelle tue mani”, spiega come il ruolo si adatti perfettamente a lei, donna indipendente ma anche romantica e che ama vivere nella natura e soprattutto tra i cavalli. Come la protagonista del film, Elisa, che tutto vuole tranne che accasarsi e che da sola gestisce un’azienda agricola in una cittadina toscana, Belvedere in Chianti, dove tutti sono in coppia o cercando un’anima gemella. Un film d’amore, ma anche ironico e con lo stile della commedia, dove tra bugie, intrighi, soldi e ambizioni, alla fine prevale l’amore.

Matilde nell’intervista sottolinea quanto importante sia il messaggio che, anche attraverso toni leggeri, la scrittrice manda alle sue giovani lettrici nel romanzo, il primo ad avere una trasposizione in televisione, in una società in cui la donna ha fatto grandi passi in avanti, ma ancora fatica a essere veramente libera ed emancipata, soprattutto a causa dell’omologazione dei social.

Ma qual è la cosa più indipendente fatta da Matilde nella sua vita? “Tantissime - risponde - l’ultima è stata salvare il mio cane contro il parere di tutti, che lo davano per spacciato e io l’ho portato fino in Francia per delle terapie particolari e pare che stia meglio”.

L’attrice è la protagonista del film di Prime Video (prodotto da Amazon MGM Studios con Lucisano Media Group), insieme al bellissimo Cristiano Caccamo nel ruolo di Michele, Sebastiano Pigazzi in quello di Carlo, Amanda Campana nel ruolo di Giada e Cecilia Dazzi in quello della madre delle due ragazze Mariana.

Protagonista della storia è anche il meraviglioso paesaggio toscano: in un’idilliaca cittadina tutti sono in coppia o in cerca dell'anima gemella, tranne Elisa, madre single che cresce la figlia adolescente e gestisce la tenuta “Le Giuggiole” con la sorella Giada e la madre Mariana. Il ritorno in paese di Michele, amico

d'infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti nuovi. Ma Michele, consulente finanziario di successo con una vita fatta di conquiste professionali e sentimentali, non è tornato per caso: quando lo zio, proprietario de “Le Giuggiole”, muore improvvisamente lasciandola in eredità a lui e al fratello Carlo, gli si presenta l'occasione per vendere e ottenere l'agognata promozione. Elisa, invece, vorrebbe trasformare la tenuta nell'azienda agricola che ha sempre sognato, ma Michele potrebbe mettere tutto a rischio.