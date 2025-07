Michael Ward accusato di violenza sessuale: l’attore atteso in tribunale a Londra il 28 agosto

L’attore britannico Michael Ward, protagonista del recente film di Ari Aster Eddington e noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Netflix Top Boy, è stato formalmente accusato di due stupri e tre aggressioni sessuali. Le presunte violenze risalirebbero al gennaio 2023 e, secondo quanto riferito dalla polizia metropolitana di Londra in un comunicato diffuso il 25 luglio, le accuse provengono da un’unica persona. Non sono stati forniti dettagli sull'identità della denunciante né sul luogo degli episodi contestati.

Le parole della polizia

Scott Ware, commissario incaricato delle indagini, ha confermato che gli investigatori stanno fornendo pieno supporto alla donna che ha sporto denuncia. " Sappiamo che indagini di questo tipo possono avere un forte impatto su chi si fa avanti – ha dichiarato – e continueremo ad offrire il nostro sostegno alla vittima ".

Ward si difende: “Sono innocente”

Attraverso un comunicato riportato dal Guardian, Michael Ward, 27 anni, ha respinto ogni accusa, dichiarandosi completamente innocente: " Ho collaborato pienamente con la polizia e continuerò a farlo. Sono fiducioso che l’indagine dimostrerà la verità ". L’attore è atteso per la prima udienza il 28 agosto presso la Thames Magistrates' Court di Bow, a Londra. A causa del procedimento giudiziario in corso, Ward non rilascerà ulteriori dichiarazioni pubbliche.

La carriera

Nato in Giamaica e cresciuto nel Regno Unito, Michael Ward ha mosso i primi passi nel cinema britannico una decina d’anni fa. È diventato popolare con il personaggio di Jamie nella serie Top Boy e ha recitato in diverse produzioni di rilievo come Storia Blu di Rapman, La Guardia d’Antan di Gina Prince-Bythewood, Piccola Ascia di Steve McQueen e Bob Marley: One Love di Reinaldo Marcus Green. Nel 2020 ha ricevuto il BAFTA come miglior promessa del cinema britannico.

Attualmente è nelle sale con Eddington, thriller psicologico diretto da