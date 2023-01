Le migliori interpretazioni di Jeremy Renner: da Arrival ad Avengers

In questi giorni il nome di Jeremy Renner ha riempito le prime pagine di testate e siti: l'attore di Arrival e l'Occhio di Falco del Marvel Cinematic Universe è stato infatti vittima di un terribile incidente con un gatto delle nevi che lo ha quasi ucciso. Trasportato d'urgenza in ospedale, dove per giorni si è temuto il peggio, Renner è stato sottoposto a diverse operazioni. Le sue condizioni erano tali che si è arrivato anche a parlare di possibile amputazione della gamba. Ora l'attore è tornato a casa, nel calore della sua famiglia e con la speranza di riprendersi del tutto da quello che si spera essere stato solo un capitolo passeggero della sua vita. L'incidente, però, ha fatto sì che sull'attore calasse l'attenzione del pubblico, anche di quegli spettatori che non lo conoscevano o che lo avevano seguito solo nei grandi blockbuster firmati Marvel. Ecco allora una breve guida alle migliori interpretazioni di Jeremy Renner, per conoscere al meglio un interprete davvero molto versatile.

Alla scoperta di Jeremy Renner

Arrival

Arrival, che va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie, è uno tra i film più autoriali a cui l'attore si è prestato. Diretto dal Denis Villeneuve di Dune e tratto dal racconto Storia della tua vita di Ted Chiang, Arrival è un film di fantascienza sui generis. La storia è quella di Louise Banks (Amy Adams), una linguista conosciuta a livello globale, che viene convocata dal governo dopo l'arrivo di dodici navi aliene, che vengono denominate Gusci. La missione di Louise consiste nel creare una squadra nel punto di atterraggio degli extraterresti per provare a comunicare con gli alieni e capire il motivo della loro venuta. Qui conosce il colonnello Weber (Forest Whitaker) e il fisico Ian Donnelly (Jeremy Renner), che saranno al suo fianco durante tutto il lavoro. All'inizio la comunicazione è davvero difficile, ma pian piano Louise riesce a comprendere lo stile comunicativo degli alieni, che passa attraverso dei simboli circolari. Soprattutto, però, la vicinanza con gli alieni - che vengono ribatezzati Tom e Jerry - porta Louise ad avere delle strane visioni su sua figlia e su un futuro che include anche Ian. La situazione, però, precipita quando dalla Cina arriva la notizia che uno dei messaggi extraterrestri conterrebbe una minaccia di guerra.

The town

Tra le interpretazioni più interessanti nella filmografia di Jeremy Renner c'è The Town, il film del 2010 diretto da Ben Affleck e incentrato su un gruppo di ladri che si trovano alle prese con un colpo andato male. L'ultima rapina in banca, infatti, è andata per il verso sbagliato e la squadra è stata costretta a prendere in prestito la direttrice Claire (Rebecca Hall). Dopo averla liberata, però, Doug (Ben Affleck) si mette sulle sue tracce, per assicurarsi che la donna non parli. Quello che accade è del tutto inaspettato: Doug si innamora di Claire, mentre l'FBI si mette alle loro costole, insieme al bosso della mafia per cui lavora.

The Hurt Locker

The Hurt Locker - titolo che si riferisce a un linguaggio militare che serve a indicare una zona pericolosa - è il film diretto da Kathryn Bigelow e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2008. Con questo film Kathryn Bigelow è stata oltretutto la prima donna a vincere il premio Oscar per la miglior regia. La trama ruota intorno a un gruppo di militare che sono in missione in Iraq. A capo dell'unità c'è Will James (interpretato proprio da Jeremy Renner) che, durante una missione di salvataggio del commilitone Eldridge (Brian Geraghty) finisce col ferirlo a una gamba. Quest'ultimo, proprio a causa della ferita, è costretto a rientrare negli Stati Uniti dove comincia a provare rancore nei confronti del suo capo. Ma anche Will, insieme al sergente Sanbord (Anthony Mackie) cominciano a riflettere sulle loro vite e su come niente sia certo in guerra. Il ritorno a casa, però, non è così facile come previsto.

I segreti di Wind River

Forse il film dove Jeremy Renner appare davvero al meglio della forma è la pellicola firmata da Taylor Sheridan, I segreti di Wind River. La trama ruota intorno alla figura di un cacciatore solitario (Jeremy Renner) che, durante una battuta di caccia in mezzo alla neve, si imbatte nel cadavere senza vita di una giovane ragazza. Ben presto l'uomo riconosce nel corpo senza vita la figlia di un suo amico che appartiene alla comunità dei nativi della zona. Proprio per il rapporto che lo lega al padre della deceduta, il protagonista accetta di indagare sul caso, anche nella speranza di riuscire a chiudere una ferita personale, appartenente al passato, che non ha mai smesso di sanguinare. Ad aiutarlo in questa ricerca dell'assassino c'è l'agente dell'FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen, anche lei entrata poi nel Marvel Cinematic Universe).

North Country - Storia di Josey

Il film di Niki Caro è l'opportunità per vedere Jeremy Renner nella parte dell'antagonista. La storia, tratta da eventi realmente accaduti, è incentrata sulla figura di Josey Aimes (Charlize Theron), una donna con alle spalle un matrimonio violento che cerca di fare di tutto per guadagnare un po' di più e potersi prendere cura dei figli. È proprio per questa ragione che accetta di lavorare in miniera, ma l'ambiente le si mostra immediatamente ostile, al punto da subire continue vessazioni e violenze da parte degli operai e, soprattutto, da parte di Bobby Sharp (Renner). Esasperata dal clima, Josey decide di licenziarsi e fare causa all'azienda. Ma il procedimento legale - guidato dall'avvocato White (Woody Harrelson) - si mostra più difficile del previsto, dal momento che non solo Josey deve affrontare il processo senza il sostegno di famiglia e amici, ma è soprattutto costretta a riaffrontare pagine oscure e terribili del suo passato.