"Travolto dalla neve". In gravi condizioni l'attore Marvel Jeremy Renner

È in gravi condizioni l'attore americano Jeremy Renner, 51 anni, rimasto vittima di un brutto incidente mentre spalava la neve nella sua proprietà in Nevada. Le prime notizie sull'accaduto sono state riportate dal sito Deadline, che riferisce delle " condizioni critiche ma stabili" del divo della Marvel a causa delle " ferite subite durante la spalatura della neve domenica" .

Renner possiede una proprietà a Reno, nella contea di Washoe, Stato del Nevada, che alla vigilia di Capodanno è stata colpita da una violenta tempesta di neve, che ha provocato un blackout elettrico durato oltre ventiquattro ore. L'attore, celebre protagonista di film come "The bourne legacy", "The town" e della saga Marvel in cui interpreta Occhio di Falco (tra le sue ultime apparizioni, la serie Marvel "Hawkeye"), stava spalando la neve attorno alla sua casa vicino al monte Rose-Ski Tahoe, quando ha avuto l'incidente. Secondo alcuni giornali americani, Jeremy Renner sarebbe stato a bordo di uno spazzaneve, che possiede insieme a altri mezzi con i quali si era fotografato spesso sui social, quando si è ferito, ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.