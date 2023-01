"Rischia l'amputazione". Il dramma dell'attore Marvel Jeremy Renner

Sembrava che il peggio fosse passato. Jeremy Renner aveva condiviso foto e video sulla sua pagina Instagram, lasciando intuire che le sue condizioni fossero in netto miglioramento. Ma oggi, i giornali americani raccontano un'altra storia. L'attore rischia di rimanere invalido a causa della grave lacerazione subita alla gamba dopo essere stato investito dal suo spazzaneve.

Il drammatico risvolto dell'incidente avvenuto a Capodanno all'attore di "Hawkeye" e "Mayor of Kingstown" è stato riportato dal sito Radaronline, che ha citato fonti vicine a Renner: " Jeremy ha già subìto due delicati interventi chirurgici, ma ci sono seri dubbi sul fatto che possa tornare a camminare di nuovo bene o del tutto". Secondo quanto rivelato dalle fonti alla stampa, la gamba della star di Avengers avrebbe riportato danni così gravi da rischiare addirittura la perdita dell'arto: "La sua famiglia teme che le ferite siano così gravi da impedirgli di muoversi come prima, se non addirittura che possa perdere completamente la gamba ". Tra le ipotesi c'è, infatti, la possibile amputazione della gamba, nel caso le cure in atto non si rivelino sufficienti a fare guarire l'attore.

Nell'impatto con il gatto delle nevi, dal quale Jeremy Renner era appena sceso quando il mezzo è tornato a muoversi autonomamente, l'attore ha riportato un serio trauma toracico e lo schiacciamento della gamba con una profonda lacerazione. Sul posto erano intervenuti i vicini di casa, che avevano cercato di tamponare l'emorragia all'arto con lacci e asciugamani fino all'arrivo dei soccorritori. Al suo arrivo in ospedale le condizioni di Jeremy Renner erano apparse subito serie, ma dopo alcuni giorni in rianimazione il divo di Hollywood era fuori pericolo. Superata la fase critica, i fan hanno pensato che l'attore sarebbe tornato presto alla sua vita. Ma i medici hanno riscontrato che le conseguenze dell'incidente potrebbero essere più serie del previsto e l'attore ora rischia di non potere tornare alla sua vita di prima.