Il mito dei Gremlins torna al cinema (ma solo per chi giorni)

Oggi è conosciuto per essere uno dei film horror più rappresentativi degli anni ’80. Di così grande successo che è stata una delle poche (e rare) pellicole di serie B a convincere non solo il pubblico ma la critica stessa. Tanto è vero che Il sole 24 ore, nel 2014, lo ha inserito nella classifica dei “migliori film natalizi” degli anni ’80. I Gremlins arrivano al cinema nel 1984 grazie alla Warner Bros. e, proprio per festeggiare i 100 anni della casa di produzione a stelle e strisce, il film torna nelle sale - anche quelle italiane - ma solo per pochi giorni. Per l’esattezza dal 13 al 15 novembre in tutti i circuiti The Space e Uci. E per chi non potrà rivedere il grande classico al cinema, I Gremlins sono già in streaming su Now. Diretto da Joe Dante, regista americano che deve il suo successo proprio al fenomeno dei Gremlins, il film miscela sia la tematica horror che la commedia insieme ai menage familiari e, per l’epoca, ha rappresentato il ritratto più vero e sincero dell’american way of life.

Al centro della vicenda c’è la storia della famiglia Peltzer. Rand, in cerca di un regalo originale per il figlio, si perde nelle strade di Chinatown e, alla fine, acquista un piccolo animale peloso che è in grado di pronunciare solo qualche parola. Il proprietario del negozio si rifiuta di venderglielo ma il nipote lo vende a Rand di nascosto, avvertendo di rispettare tre semplici regole: non esporlo alla luce forte, soprattutto quella del sole, non bagnarlo né dargli acqua da bere e non nutrirlo dopo la mezzanotte. Ovviamente nessuna regola viene rispettata e il piccolo animale, bagnato con poche gocce d’acqua, mette al mondo tanti piccoli bozzoli pelosi che, cresciuti, si trasformano in esseri assetati di sangue. Il Natale della famiglia Peltzer si trasforma così in un vero e proprio incubo.

Prodotto da Stefen Spielberg con un budget di 11 milioni di dollari, ha incassato più di 149 milioni di dollari a livello nazionale diventando di fatto il film più visto della stagione invernale. Ha vinto ben 5 Saturn Award, tra cui quello di miglior film, arrivando persino a una candidatura ai Golden Globe. Alla luce di un tale successo è stato realizzato un sequel, dal titolo La nuova stirpe, ma non ha avuto lo stesso successo del primo. Nel 2020, a trent’anni di distanza dall’uscita di Gremlins 2, Chris Columbus ha rilasciato un'intervista al magazine Collider affermando di aver già scritto la sceneggiatura per un possibile terzo film dei Gremlins. In pochi, forse, sono a conoscenza che la pellicola è ispirata a un omonimo libro del 1943 che, all’epoca, la Disney ne ha acquistato i diritti per un film mai realizzato. Criticato per l’eccessiva violenza, lo stesso Spielberg suggerì alla MPAA di modificare i criteri di valutazione.