Titani, nazisti e Elton John: cosa vedere in tv questa sera

Per molti il venerdì sera è il giorno dedicato a Paolo Bonolis e alla sua nuova edizione di Ciao Darwin, ma sono in realtà diversi i lungometraggi in onda questa sera in televisione. Sebbene ormai i canali in chiaro preferiscono puntare tutto su programmi e reality show, non mancano di certo le pellicole che possono far gola agli appassionati cinefili e non solo.

Stasera in tv, cosa guardare

Scontro tra titani

Si inizia alle 21.25 su Italia 1 con Scontro tra titani, remake del film del 1981 da cui prende le distanze per necessità narrative. Con numerose libertà, la pellicola racconta la figura di Perseo (Sam Worthington), che scopre di essere figlio di Zeus (Liam Neeson) e la cui famiglia adottiva è stata trucidata dai piani del crudele Ade (Ralph Fiennes), che vuole fare una sorta di colpo di stato contro l'Olimpo. Sarà compito di Perseo, a cui nel frattempo viene regalato il cavallo alato Pegaso, cercare di fermare uno scontro che potrebbe distruggere ogni cosa.

Woman in gold

Alle 21.13 su Iris viene invece mandato in onda un film toccante che si ispira a fatti realmente accaduti. La storia racconta di Maria Altmann (Helen Mirren) trapiantata negli Stati Uniti dall'Austria per sfuggire alle leggi razziali del 1939. Decenni dopo, alla morte della sorella, la donna decide di portare avanti la battaglia legale contro il governo austriaco per potersi riappropriare del quadro di Klimt che raffigura sua zia. Per la sua querelle, che la spingerà a tornare a Vienna, Maria si fa aiutare da un giovanissimo avvocato (Ryan Reynolds).

Quelli che mi vogliono morto

Tra gli altri appuntamenti disponibili stasera in tv c'è Quelli che mi vogliono morto, che viene mandato in onda alle 21.22 su Rai 4. Si tratta, ad oggi, del penultimo lungometraggio realizzato da Angelina Jolie, che solo pochi giorni fa ha annunciato il suo ritiro da Hollywood. Nel film l'attrice interpreta una donna della guardia forestale che si trova a proteggere un bambino da un incendio sfuggito al controllo e da un paio di sicari che vogliono ucciderlo perché è diventato un testimone involontario di un crimine efferato.

Rocketman

Stasera in tv ci sono anche due biopic d'eccezione. Il primo è Rocketman, pellicola che racconta la nascita e l'ascesa della leggenda di Elton John, da quando era un bambino in seno a una famiglia distratta a quando ha riempito gli stadi, pur coi suoi problemi di droga e alle prese con persone che gli erano vicine solo per poter sfruttare il suo talento e la sua fama. Il cantante di Candle in the wind è interpretato dal giovane Taron Egerton e il film viene trasmesso alle 21.08 su TwentySeven.

Judy

Secondo biopic in onda stasera tv è Judy. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Judy racconta la difficile vita dell'attrice Judy Garland, diventata famosissima grazie a Il mago di Oz ed entrata così nella schiera dei giovani attori di Hollywood che poi faticano a mantenere quel successo e a sfamare un desiderio morboso di fama. A interpretarla c'è l'attrice Renée Zellweger, conosciuta ai più come Bridget Jones, che per questo ruolo ha vinto anche un premio Oscar. Appuntamento alle 21.10 su Rai Movie.