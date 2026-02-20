Morto Eric Dane, la star di Grey’s Anatomy aveva 53 anni

Giorno di lutto per i tantissimi fan della serie tv Grey’s Anatomy, che oggi hanno appreso la notizia della morte improvvisa di Eric Dane, l’attore che per otto anni ha interpretato il ruolo di Mark Sloan, il noto “dottor Bollore” che ha rapito il cuore degli appassionati dello show targato ABC. La scorsa primavera, nel corso di una lunga intervista, Eric Dane aveva dichiarato di essere malato di SLA. Subito dopo la diagnosi, l’attore aveva chiesto a fan e giornalisti di rispettare la sua privacy e dargli il tempo e lo spazio per combattere contro la diagnosi. Una diagnosi che, purtroppo, l’ha sconfitto nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio. Eric Dane è morto all’età di 53 anni e nella comunicazione ufficiale rilasciata dal The Hollywood Reporter si legge che l’attore “ha passato i suoi ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla moglie devota (l’attrice Rebecca Gayheart, ndr) e le sue due bellissime figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo”.

Dopo la scoperta della diagnosi, Eric Dane ha continuato a concentrarsi sul lavoro, che amava molto, ma questo non gli ha impedito di combattere in prima linea per un aumento di consapevolezza riguardo alla SLA, promuovendo la ricerca e cercando di essere d’aiuto a chi, come lui, stava affrontando la stessa battaglia. Mentre l’interno mondo dello spettacolo piange la sua scomparsa, la famiglia ha chiesto la privacy necessaria per affrontare un tale lutto.

Nato il 9 novembre 1972, Eric Dane ha raggiunto la fama proprio grazie a Grey’s Anatomy, ma nella sua carriera ha spaziato tra i generi e i ruoli, confermandosi un attore poliedrico e sempre propositivo. Il debutto nella recitazione è avvenuto nel 1991, quando è apparso in un episodio della serie tv generazionale Bayside School e nel corso dei primi anni si è mosso moltissimo sul piccolo schermo, con piccoli ruoli che hanno contribuito a formare il suo Curriculum. Ha preso parte a serie tv indimenticabili come Pappa e Ciccia, Renegade e Streghe.Nel 2006 entra a far parte del cast fisso di Grey’s Anatomy, dove rimane per un totale di 139 episodi, con l’ultima apparizione come “ospite” nel 2021. Nel 2019 è entrato a far parte del cast della serie Euphoria, dove ha recitato al fianco di Zendaya e Jacob Elordi, attore oggi lanciatissimo grazie a “Cime Tempestose”. Proprio sul set della terza stagione di Euphoria Eric Dane è tornato dopo pochi giorni dalla diagnosi di SLA, determinato a non permettere alla malattia di fermare il suo lavoro. Ai tanti fan che lo hanno sostenuto e amato nel corso della sua carriera rimane dunque l’esile consolazione di poterlo di nuovo vedere nei panni di Cal Jacobs nell’imminente nuova stagione di Euphoria.

Mentre l’ultimo progetto postumo che vedremo sarà Family Secrets, film attualmente in fase di post produzione che racconta la storia di un giovane che si infiltra in una cerimonia di nozze per avere la propria vendetta contro il nonno della sposa e che finirà con lo stringere un rapporto d’amicizia con lo sposo e irretire la giovane sposa. Resta comunque il rimpianto di aver perso troppo presto un attore come Eric Dane.