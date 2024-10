Incidente aereo in un'esibizione. Muore l'istruttore di volo di Tom Cruise

A sinistra l'attore Miles Teller sul set di "Top Gun: Maverick", insieme all'istruttore di volo Chuck Coleman, morto in un incidente aereo

Ascolta ora 00:00 00:00

Morto in un terribile incidente aereo l'istruttore di volo di Tom Cruise, Chuck Coleman. Davvero una fine che ha dell'incredibile, per chi come lui padroneggiava acrobazie aeree quasi impossibili, tanto da essere utilizzato per uno dei film più adrenalici di Hollywood.

Il volo fatale

Coleman è morto durante un'esibizione mentre partecipava ad uno spettacolo acrobatico al festival di Las Cruces in New Mexico. Si trovava a bordo del monoplano a due posti Extra Flugzeugbau EA300, quando ha perso il controllo del veivolo che si è schiantato a mezzo miglio dall'aeroporto, sotto gli occhi del pubblico.

Chi era l'istruttore

Un grande pilota e professionista affermato, ha raccontato chi lo conosceva bene, con alle spalle oltre 10 mila ore di volo. Per la sua grande esperienza era stato scelto dalla produzione di Top Gun: Maverick, il film che ha segnato il ritorno di Tom Cruise nell'iconica saga del 2022, come istruttore per gli attori del film.

Proprio per prepararsi alla pellicola, aveva dovuto affrontare più di 100 ore di volo a bordo degli F-18 Hornet della Marina statunitense. Sull'incidente la polizia di stato del New Mexico, la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board, hanno aperto un'inchiesta per capire cosa sia realmente successo a bordo del piccolo veivolo.

L'addio sui social

La notizia della sua tragica morte ha colpito molto non solo il mondo dell'aviazione ma anche quello del cinema, dove il pilota era molto conosciuto e aveva spesso dato il suo contributo da esperto di volo acrobatico. Tra i tanti messaggi di cordoglio, uno in particolare ha colpito molto, quello di Miles Teller uno dei protagonisti di Top Gun a fianco di Tom Cruise, che ha ricordato quanto il contributo di Coleman sia stato fondamentale per il successo della pellicola.

" Riposa in pace, Chuck Coleman. È stato il nostro istruttore di volo acrobatico e ha giocato un ruolo cruciale nella nostra preparazione per Top Gun: Maverick ", ha scritto Teller. " Non solo un professionista, ma anche una bella persona. ”.